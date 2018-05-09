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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye Katılım Bankaları Birliği 17

09 Mayıs 2018 12:15

Türkiye Katılım Bankaları Birliği 17.Olağan Genel Kurulu Toplantısı

Yer: Çırağan Palace Kempinski

Tarih: 9 Mayıs

Saat: 08:30

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Oluklu Mukavva Sanayi 4.0 Sempozyumu

Yer: Point Otel Barbaros

Tarih: 9 Mayıs

Saat: 09:50

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Management Centre Türkiye \"& Now Business & Tech Week\" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10:00

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Araştırmada Yenilikler Konferansı

Yer: Four Seasons Hotel Bosphorus İstanbul

Tarih: 9 Mayıs

Saat: 10:00

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SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Lansmanı

Yer: SALT Galata

Tarih: 9 Mayıs

Saat: 10:00

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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) 18. Olağan Genel Kurulu

Yer: The Marmara Taksim / Balo Salonu

Tarih: 9 Mayıs

Saat: 13:00

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Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu

Yer. Wyndham Grand İstanbul Levent / Charlie Chaplin Salonu

Tarih: 9 Mayıs

Saat: 15:00

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İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi 

Yer: Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Binası

Tarih: 9 Mayıs

Saat: 18:30 

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MEYED 9. Juiceful İstanbul Summit

Yer: Renaissance İstanbul Polat Bosphorus

Tarih: 10 Mayıs

Saat: 09:30

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Birleşik Metal İş – Polonya OPZZ Sendikaları Ortak \"Sendikal Haklar Konferansı\"

Yer: Elite World Hotel

Tarih: 10 Mayıs

Saat: 09:00

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı

Yer: Conrad İstanbul Bosphorus Hotel

Tarih: 10 Mayıs

Saat: 10:00

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DAP Holding Gedik Üniversitesi Fahri Doktora Takdim Töreni 

Yer: : Sülüntepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi No: 1/1 

Tarih: 10 Mayıs

Saat: 10:00

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AbdiBio Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri

Yer: Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No:3

Tarih: 11 Mayıs

Saat: 10:30

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Delta Vana \"ProcessMania\" Etkinliği

Yer: Shangri-La Bosphorus Hotel Beşiktaş

Tarih: 11 Mayıs

Saat: 08:30

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TBB-MASAK Çalıştayı 

Yer: The Ritz-Carlton Otel / Balo Salonu

Tarih: 11 Mayıs

Saat: :10:00

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TMO\'nun 80 Yılı ve Depoculuk Hamlesi Etkinlikleri

Yer: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Güvercinlik Ek Tesisleri

Tarih: 11 Mayıs

Saat: 14:00

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Sosyal İnovasyon Zirvesi 

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi 

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 09:00

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Türk Eczacıları Birliği Basın Toplantısı 

Yer: Point Otel Ankara

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 09:30 

 

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