İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel Kurulu
Yer: Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu
Tarih: 7 Mayıs Pazartesi
Saat: 10:30
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MediaMarkt Startup Challenge Day
Yer: Joint Idea / Kanyon
Tarih: 7 Mayıs
Saat: 13:00
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Digital Age Summit
Yer: Four Seasons Bosphorus
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 10:00
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Özel Olimpiyatlar Türkiye \"Minik Sporcular\" Projesi
Yer: Feriye Lokantası / Feyyaz Toker Salonu
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 12:00
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Management Centre Türkiye \"& Now Business & Tech Week\" Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul
Tarih: 8-10 Mayıs
Saat: 10:00
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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) 18. Olağan Genel Kurulu
Yer: The Marmara Taksim / Balo Salonu
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 13:00
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Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu
Yer. Wyndham Grand İstanbul Levent / Charlie Chaplin Salonu
Tarih: 9 Mayıs
Saat: 15:00
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MEYED 9. Juiceful İstanbul Summit
Yer: Renaissance İstanbul Polat Bosphorus
Tarih: 10 Mayıs
Saat: 09:30
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AbdiBio Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri
Yer: Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No:3
Tarih: 11 Mayıs
Saat: 10:30
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TBB-MASAK Çalıştayı
Yer: The Ritz-Carlton Otel / Balo Salonu
Tarih: 7 Mayıs
Saat: :10:00
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