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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye Bankalar Birliği 61

07 Mayıs 2018 12:09

Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel Kurulu

Yer: Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu

Tarih: 7 Mayıs Pazartesi

Saat: 10:30

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MediaMarkt Startup Challenge Day

Yer: Joint Idea / Kanyon

Tarih: 7 Mayıs

Saat: 13:00

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Digital Age Summit

Yer: Four Seasons Bosphorus

Tarih: 8 Mayıs

Saat: 10:00

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Özel Olimpiyatlar Türkiye \"Minik Sporcular\" Projesi

Yer: Feriye Lokantası / Feyyaz Toker Salonu

Tarih: 8 Mayıs

Saat: 12:00

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Management Centre Türkiye \"& Now Business & Tech Week\" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10:00

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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) 18. Olağan Genel Kurulu


Yer: The Marmara Taksim / Balo Salonu


Tarih: 9 Mayıs


Saat: 13:00


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Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu


Yer. Wyndham Grand İstanbul Levent / Charlie Chaplin Salonu


Tarih: 9 Mayıs


Saat: 15:00


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MEYED 9. Juiceful İstanbul Summit


Yer: Renaissance İstanbul Polat Bosphorus


Tarih: 10 Mayıs


Saat: 09:30


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AbdiBio Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri


Yer: Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No:3


Tarih: 11 Mayıs


Saat: 10:30


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TBB-MASAK Çalıştayı 


Yer: The Ritz-Carlton Otel / Balo Salonu


Tarih: 7 Mayıs


Saat: :10:00


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