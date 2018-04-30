T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İktisadi Kalkınma Vakfı AB Reform ve Büyüme Gündemi Yer: TOBB/IKV Brüksel Ofisi Tarih: 3 Mayıs Saat: 09:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Albaraka Türk Avrup

30 Nisan 2018 12:46

İktisadi Kalkınma Vakfı AB Reform ve Büyüme Gündemi


Yer: TOBB/IKV Brüksel Ofisi


Tarih: 3 Mayıs


Saat: 09:30


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Albaraka Türk Avrupa\'da Dijital Bankacılıkta Yeni Model\" Basın Toplantısı


Yer: Joint Idea / Kanyon


Tarih: 3 Mayıs


Saat: 10:30


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platform Ekonomisi, İş 4.0 ve İş Hukukunun Evrimi Konferansı


Yer: TOBB Plaza / İbrahim Çağlar Toplantı Salonu


Tarih: 3 Mayıs


Saat: 14:30


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StartersHub 3S Landing Pad Selection Dat


Yer: StartersHub 


Tarih: 4 Mayıs 


Saat: 18:00


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Gıda Güvenliği Kongresi


Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi


Tarih: 3-4 Mayıs


Saat: 10:00


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İstanbul Çikolata Festivali


Yer: Sirkeci Garı


Tarih: 4-5-6 Mayıs


Saat: 10:00


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel Kurulu


Yer: Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu


Tarih: 7 Mayıs Pazartesi


Saat: 10:30


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MediaMarkt Startup Challenge Day


Yer: Joint Idea / Kanyon


Tarih: 7 Mayıs


Saat: 13:00


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digital Age Summit


Yer: Four Seasons Bosphorus


Tarih: 8 Mayıs


Saat: 10:00


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Management Centre Türkiye \"& Now Business & Tech Week\" Zirvesi


Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul


Tarih: 8-10 Mayıs


Saat: 10:00


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AbdiBio Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri


Yer: Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No:3


Tarih: 11 Mayıs


Saat: 10:30


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TBB-MASAK Çalıştayı 


Yer: The Ritz-Carlton Otel / Balo Salonu


Tarih: 7 Mayıs


Saat: :10:00


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kalkınma Vakfı AB ReformBüyüme Gündemi Yer TOBBIKV Brüksel Ofisi TarihMayıs SaatTürk Avrupa Dijital Bankacılıkta Yeni Model" Basın Toplantısı Yer Joint IdeaKanyon TarihEkonomisiHukukunun Evrimi Konferansı Yer TOBB

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'da ikinci çığ faciası: 33 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24