T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TÜSİAD Dış Politika Forumu "Türkiye-AB İlişkileri: Sorunlar, Fırsatlar ve Senaryolar" Yer: TÜSİAD Konferans Salonu Tarih: 26 Nisan Saat: 10:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 Nisan 2018 12:00

TÜSİAD Dış Politika Forumu \"Türkiye-AB İlişkileri: Sorunlar, Fırsatlar ve Senaryolar\"

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu

Tarih: 26 Nisan

Saat: 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Benesta Acıbadem Projesi Basın Toplantısı

Yer: Benesta Acıbadem Satış Ofisi

Tarih: 2 Mayıs

Saat: 09:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platform Ekonomisi, İş 4.0 ve İş Hukukunun Evrimi Konferansı

Yer: TOBB Plaza / İbrahim Çağlar Toplantı Salonu

Tarih: 3 Mayıs

Saat: 14:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

StartersHub 3S Landing Pad Selection Dat

Yer: StartersHub 

Tarih: 4 Mayıs

Saat: 18:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Gıda Güvenliği Kongresi

Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi

Tarih: 3-4 Mayıs

Saat: 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
İstanbul Çikolata Festivali

Yer: Sirkeci Garı

Tarih: 4-5-6 Mayıs

Saat: 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel Kurulu

Yer: Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu

Tarih: 7 Mayıs Pazartesi

Saat: 10:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Digital Age Summit

Yer: Four Seasons Bosphorus

Tarih: 8 Mayıs

Saat: 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management Centre Türkiye \"& Now Business & Tech Week\" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TBB-MASAK Çalıştayı 

Yer: The Ritz-Carlton Otel / Balo Salonu

Tarih:  Mayıs

Saat: :10:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜSİAD Dış Politika ForumuSorunlar FırsatlarSenaryolar" Yer TÜSİAD Konferans Salonu TarihNisan SaatAcıbadem Projesi Basın Toplantısı Yer Benesta Acıbadem Satış Ofisi TarihMayıs SaatEkonomisiHukukunun Evrimi Konferansı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24