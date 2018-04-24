İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

IKEA Anatolium Marmara Alışveriş Merkezi Maya Holding ve Yılsan Holding Basın Toplantısı
Yer: Soho House İstanbul
Tarih: 24 Nisan
Saat: 10:00
Emeklilik Gözetim Merkezi \"Türkiye BES\'leniyor\" Paneli
Yer: İkitelli Organize Sanayi bölgesi / Konferans Salonu
Tarih: 24 Nisan
Saat: 15:30
Benesta Acıbadem Projesi Basın Toplantısı
Yer: Benesta Acıbadem Satış Ofisi
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 09:30
Platform Ekonomisi İş 4.0 ve İş Hukukunun Evrimi Konferansı
Yer: TOBB Plaza / İbrahim Çağlar Toplantı Salonu
Tarih: 3 Mayıs
Saat: 14:30
StartersHub 3S Landing Pad Selection Dat
Yer: StartersHub
Tarih: 4 Mayıs
Saat: 18:00
6. Gıda Güvenliği Kongresi
Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10:00
İstanbul Çikolata Festivali
Yer: Sirkeci Garı
Tarih: 4-5-6 Mayıs
Saat: 10:00
Digital Age Summit
Yer: Four Seasons Bosphorus
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 10:00
Management Centre Türkiye \"& Now Business & Tech Week\" Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul
Tarih: 8-10 Mayıs
Saat: 10:00
TBB-MASAK Çalıştayı
Yer: The Ritz-Carlton Otel / Balo Salonu
Tarih: Mayıs
Saat: :10:00