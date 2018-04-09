T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

3

09 Nisan 2018 12:00

3. Enerji Ticareti ve Tedariki Zirvesi

Yer: Raffles Otel

Tarih: 9-10 Nisan

Saat: 10:00


Birmot Küçükyalı FİAT Showroom Açılışı

Yer: Otokoç Genel Müdürlük

Tarih: 10 Nisan

Saat: 14:00


Birleşmiş Markalar Derneği Yurt Dışı Açılım Toplantısı

Yer: Intercontinental Hotel

Tarih 11 Nisan

Saat: 09:00


Anadolu Landini Yerli üretim traktör fabrikası açılış töreni

Yer: Anadolu Landini

Tarih: 13 Nisan

Saat: 09:00


ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetimi Revizyon Geçiş Eğitimi

Yer: TSBP Av. Bedii Ensari Eğitim Salonu

Tarih: 17 Nisan

Saat: 09:30


6. Gıda Güvenliği Kongresi

Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi

Tarih: 3-4 Mayıs

Saat: 10:00


İstanbul Çikolata Festivali

Yer: Sirkeci Garı

Tarih: 4-5-6 Mayıs

Saat: 10:00


Digital Age Summit

Yer: Four Seasons Bosphorus

Tarih: 8 Mayıs

Saat: 10:00


Management Centre Türkiye \"& Now Business & Tech Week\" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10:00

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enerji TicaretiTedariki Zirvesi Yer Raffles Otel TarihNisan SaatKüçükyalı FİAT Showroom Açılışı Yer Otokoç Genel Müdürlük TarihMarkalar Derneği Yurt Dışı Açılım Toplantısı Yer Intercontinental Hotel TarihLandini

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24