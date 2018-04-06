T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ TÜSİAD Dünya Ekonomi Forumu 2018 Yılı Riskler Raporu; Yer: Intercontinental İstanbul Tarih: 6 Nisan Saat: 08:30 DİSK "Türkiye'de Emeklilerin Durumu” raporu Yer: DİSK Genel Merkezi Tarih: 6 Nisan 2018 Saat: 11

06 Nisan 2018 12:21

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ


TÜSİAD Dünya Ekonomi Forumu 2018 Yılı Riskler Raporu;

Yer: Intercontinental İstanbul

Tarih: 6 Nisan

Saat: 08:30


DİSK \"Türkiye\'de Emeklilerin Durumu” raporu

Yer: DİSK Genel Merkezi

Tarih: 6 Nisan 2018

Saat: 11.00


Howden Grubu Basın Toplantısı

Yer: Four Seasons Bosphorus 

Tarih: 6 Nisan

Saat: 10:00


Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler

Yer: QNB Finansbank Kristal Kule

Tarih: 7 Nisan

Saat:09:00


3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi

Yer: Raffles Otel

Tarih: 9-10 Nisan

Saat: 10:00


Birmot Küçükyalı FİAT Showroom Açılışı

Yer: Otokoç Genel Müdürlük

Tarih: 10 Nisan

Saat: 14:00


Birleşmiş Markalar Derneği Yurt Dışı Açılım Toplantısı

Yer: Intercontinental Hotel

Tarih 11 Nisan

Saat: 09:00


Anadolu Landini Yerli üretim traktör fabrikası açılış töreni

Yer: Anadolu Landini

Tarih: 13 Nisan

Saat: 09:00


ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetimi Revizyon Geçiş Eğitimi

Yer: TSBP Av. Bedii Ensari Eğitim Salonu

Tarih: 17 Nisan

Saat: 09:30


6. Gıda Güvenliği Kongresi

Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi

Tarih: 3-4 Mayıs

Saat: 10:00


İstanbul Çikolata Festivali

Yer: Sirkeci Garı

Tarih: 4-5-6 Mayıs

Saat: 10:00


Digital Age Summit

Yer: Four Seasons Bosphorus

Tarih: 8 Mayıs

Saat: 10:00


Management Centre Türkiye \"& Now Business & Tech Week\" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10:00


DHA-Ekonomi - Türkiye-İstanbul / Merkez - EKONOMİ SERVİSİ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ TÜSİAD Dünya Ekonomi ForumuYılı Riskler Raporu; Yer IntercontinentalNisan SaatEmeklilerin Durumu”DİSK Genel Merkezi TarihNisanGrubu Basın Toplantısı Yer Four Seasons Bosphorus  Tarih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24