İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Danfoss 20. yıl Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 5 Nisan
Saat: 09:00
Lenovo Game On Açılışı
Yer: Vodafone Park
Tarih: 5 Nisan
Saat: 09:30
İnovasyon Festivali Cofuture
Yer: Astoria Alışveriş Merkezi
Tarih: 5 Nisan
Saat: 10:00
Automechanika İstanbul
Yer: TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 5 Nisan
Saat: 11:00
Solarex 2018 / HT Solar Enerji Basın Toplantısı
Yer: Solarex 2018 Fuarı İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 5 Nisan
Saat: 13:30
TÜSİAD Dünya Ekonomi Forumu 2018 Yılı Riskler Raporu;
Yer: Intercontinental İstanbul
Tarih: 6 Nisan
Saat: 08:30
DİSK \"Türkiye\'de Emeklilerin Durumu” raporu
Yer: DİSK Genel Merkezi
Tarih: 6 Nisan 2018
Saat: 11.00
Howden Grubu Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Bosphorus
Tarih: 6 Nisan
Saat: 10:00
Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler
Yer: QNB Finansbank Kristal Kule
Tarih: 7 Nisan
Saat:09:00
3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi
Yer: Raffles Otel
Tarih: 9-10 Nisan
Saat: 10:00
Birmot Küçükyalı FİAT Showroom Açılışı
Yer: Otokoç Genel Müdürlük
Tarih: 10 Nisan
Saat: 14:00
Birleşmiş Markalar Derneği Yurt Dışı Açılım Toplantısı
Yer: Intercontinental Hotel
Tarih 11 Nisan
Saat: 09:00
Anadolu Landini Yerli üretim traktör fabrikası açılış töreni
Yer: Anadolu Landini
Tarih: 13 Nisan
Saat: 09:00
ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetimi Revizyon Geçiş Eğitimi
Yer: TSBP Av. Bedii Ensari Eğitim Salonu
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09:30
6. Gıda Güvenliği Kongresi
Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10:00
İstanbul Çikolata Festivali
Yer: Sirkeci Garı
Tarih: 4-5-6 Mayıs
Saat: 10:00
Digital Age Summit
Yer: Four Seasons Bosphorus
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 10:00
Management Centre Türkiye \"& Now Business & Tech Week\" Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul
Tarih: 8-10 Mayıs
Saat: 10:00