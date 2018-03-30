İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 27-30 Mart
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği AVM Endeksi Duyurusu
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 30 Mart
Saat: 09:30
Türkiye Elektronik Sanayi Zirvesi
Yer: Ümraniye Hilton Garden Inn Hotel
Tarih: 30 Mart
Saat: 09:30
1. Ulusal Blokzincir Çalıştayı
Yer: Ankara JW Marriott Hotel
Tarih: 2-3 Nisan
Saat: 10:00
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Basın Toplantısı
Yer: Intercontinental İstanbul Taksim
Tarih: 3 Nisan
Saat: 09:30
TÜSİAD Rekabet Forumu \"Sıçrama Yapan Şirketler\" Raporu Tanıtımı
Yer: TÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 3 Nisan
Saat: 09:30
Nestle Basın Toplantısı
Yer: Swissotel / Neuchatel Salonu
Tarih: 3 Nisan
Saat: 10:30
2017 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülleri
Yer: Raffles Otel
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18:30
SanalUzman Lansman Toplantısı
Yer: Hilton İstanbul Bosphorus / Vista Salonu
Tarih: 4 Nisan
Saat: 10:30
Danfoss 20. yıl Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 5 Nisan
Saat: 09:00
Lenovo Game On Açılışı
Yer: Vodafone Park
Tarih: 5 Nisan
Saat: 09:30
İnovasyon Festivali Cofuture
Yer: Astoria Alışveriş Merkezi
Tarih: 5 Nisan
Saat: 10:00
3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi
Yer: Raffles Otel
Tarih: 9-10 Nisan
Saat: 10:00
6. Gıda Güvenliği Kongresi
Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10:00
İstanbul Çikolata Festivali
Yer: Sirkeci Garı
Tarih: 4-5-6 Mayıs
Saat: 10:00
Digital Age Summit
Yer: Four Seasons Bosphorus
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 10:00
Management Centre Türkiye \"& Now Business & Tech Week\" Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul
Tarih: 8-10 Mayıs
Saat: 10:00