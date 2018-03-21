İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Otomotiv Sanayii Derneği Olağan Genel Kurulu
Yer: Fairmont Quasar Hotel
Tarih: 21 Mart
Saat: 10:30
İkinci El Otomotiv Ticaretinin Türk Ekonomisindeki Geleceği Toplantısı
Yer: İstanbul Ticaret Odası
Tarih: 21 Mart
Saat: 14:00
Otomotiv Sanayii Derneği Genel Kurul Toplantısı
Yer: Fairmont Quasar İstanbul Hotel
Tarih: 21 Mart
Saat: 10:30
42. İktisatçılar Haftası
Yer: The Marmara Otel
Tarih: 21-23 Mart
Saat: 09:30
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt Otel / Troy Salonu
Tarih: 22 Mart
Saat: 10:00
Torkam İnşaat Basın Buluşması
Yer: The Marmara Taksim
Tarih: 23 Mart
Saat: 09:00
ECCO Türkiye 2018 Büyüme Planları Paylaşım Toplantısı
Yer: Wyndham Grand Hotel / Mimar Sinan Salonu
Tarih: 23 Mart
Saat: 09:00
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Ödülleri
Yer: Zorlu Raffles Otel
Tarih: 23 Mart
Saat: 18:30
Özgür Üniversite Kapitalist Kriz Sarmalında 21. Yüzyıl \"Yapısal Krizin Periferideki Görünümü: Latin Amerika Bilançosu
Yer: Özgür Üniversite
Tarih: 24 Mart
Saat: 15:30
İstanbul Jewelry Show
Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 22-25 Mart
Saat: 10:00
İstanbul Oyuncak Fuarı
Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 22-25 Mart
Saat: 10:00
Joon Havayolları İlk Uçuş Etkinliği
Yer: İstanbul Atatürk Havalimanı / Dış Hatlar Terminali Gate:220
Tarih: 26 Mart
Saat: 02:30
İstanbul İSİG Meclisi Meslek Hastalıklarıyla Mücadele Deneyimleri Söyleşisi
Yer: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Toplantı Salonu
Tarih: 26 Mart
Saat: 19:30
Brisa Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı
Yer: Ritz Carlton Taksim / Cam Salon
Tarih: 28 Mart
Saat: 09:30
SETS Nişantaşı Açılışı
Yer: Nişantaşı SETS
Tarih: 28 Mart
Saat: 19:00
Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 27-30 Mart
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00
3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi
Yer: Raffles Otel
Tarih: 9-10 Nisan
Saat: 10:00
Management Centre Türkiye \"& Now Business & Tech Week\" Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul
Tarih: 8-10 Mayıs
Saat: 10:00