İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Suchapp Halka Arz Toplantısı

Yer: Four Seasons İstanbul at the Bosphorus Beşiktaş

Tarih: 20 Mart

Saat: 09:00

Tüyap Konya Tarım Fuarı

Yer: KTO - Tüyap Konya uluslararası Fuar Merkezi

Tarih: 20 Mart

Saat: 13:00



\"Türkiye için İklim Değişikliği ile Mücadele Politikalarının Ekonomisi

Yer: Sabancı Üniversitesi Minevra Han

Tarih: 20 Mart

Saat: 18:00

Otomotiv Sanayii Derneği Olağan Genel Kurulu

Yer: Fairmont Quasar Hotel

Tarih: 21 Mart

Saat: 10:30



Otomotiv Sanayii Derneği Genel Kurul Toplantısı

Yer: Fairmont Quasar İstanbul Hotel

Tarih: 21 Mart

Saat: 10:30

42. İktisatçılar Haftası

Yer: The Marmara Otel

Tarih: 21-23 Mart

Saat: 09:30



İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt Otel / Troy Salonu

Tarih: 22 Mart

Saat: 10:00

Torkam İnşaat Basın Buluşması

Yer: The Marmara Taksim

Tarih: 23 Mart

Saat: 09:00

Özgür Üniversite Kapitalist Kriz Sarmalında 21. Yüzyıl \"Yapısal Krizin Periferideki Görünümü: Latin Amerika Bilançosu\"

Yer: Özgür Üniversite

Tarih: 24 Mart

Saat: 15:30

İstanbul Jewelry Show

Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi

Tarih: 22-25 Mart

Saat: 10:00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 22-25 Mart

Saat: 10:00

Joon Havayolları İlk Uçuş Etkinliği

Yer: İstanbul Atatürk Havalimanı / Dış Hatlar Terminali Gate:220

Tarih: 26 Mart

Saat: 02:30

SETS Nişantaşı Açılışı

Yer: Nişantaşı SETS

Tarih: 28 Mart

Saat: 19:00

Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 27-30 Mart



Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10:00

3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi

Yer: Raffles Otel

Tarih: 9-10 Nisan

Saat: 10:00





Management Centre Türkiye \"& Now Business & Tech Week\" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10:00