İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı
Yer : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih : 7 - 10 Mart
Saat : 09:00
TABA - AmCham basın toplantısı
Yer : Swissotel The Bosphorus
Tarih : 8 Mart
Saat : 10:00
Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri
Yer : IdeaSoft Genel Merkezi
Tarih : 8 Mart
Saat : 10:00
Daikin Sakura Kadın Teknisyenler Programı
Yer : Daikin Solution Plaza Fuha İstanbul
Tarih : 8 Mart
Saat : 09:00
TÜBA - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli
Yer : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Tarih : 8 Mart Perşembe
Saat : 10:00
Sabri Ülker Vakfı “Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat” Kampanyası
Yer : Swissotel The Bosphorus / Luzern Salonu
Tarih : 8 Mart Perşembe
Saat : 10:00
BİM Basın Toplantısı
Yer: Shangri-La Otel / Bosphorus Balo Salonu 1
Tarih: 8 Mart
Saat: 10:00
Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Basın Toplantısı
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 8 Mart
Saat: 10:00
Teknolojide Lider Kadınlar
Yer: Raffles Otel
Tarih: 8 Mart
Saat: 14:00
İTÜ İşletme Mühendisliği 19. Yönetim Bilimleri Kongresi
Yer : İTÜ Maçka Yerleşkesi
Tarih : 8-10 Mart
Saat : 10:00
Home & Concept Fuarı
Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 8-11 Mart
Saat: 10:00
TÜBA - Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli
Yer : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Tarih : 9 Mart Cuma
Saat : 10:00
Master of Cake – Pastacılık Festivali
Yer : Elite World Europe Hotel
Tarih : 10-11 Mart
Saat : 10:00
Yerel Mutfak Global Lezzet
Yer : Hilton İstanbul Bosphorus / Lalezar Meyhanesi
Tarih : 8-9-10 Mart
Saat : 10:00
İstihale Basın Toplantısı
Yer : Soho House Screening Room & Little Room
Tarih : 13 Mart
Saat : 09:30
İSO ve IHS Markit Ortak Konferansı
Yer: Swissotel
Tarih: 13 Mart
Saat: 09:30
Dünya Uyku Günü Basın Toplantısı
Yer: Divan Otel Taksim
Tarih: 13 Mart
Saat: 10:30
25. Uluslararası WIN EURASIA 2018
Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 15-18 Mart
Saat : 10:00
16. SATINALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ZİRVESİ
Yer : Mercure İstanbul City Bosphorus
Tarih : 17 Mart
Saat : 09:00
İstanbul Jewelry Show
Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 22-25 Mart
Saat: 10:00
İstanbul Oyuncak Fuarı
Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 22-25 Mart
Saat : 10:00
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00
3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi
Yer : Raffles Otel
Tarih : 9-10 Nisan
Saat : 10:00