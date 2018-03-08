T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı Yer    : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Tarih  : 7 - 10 Mart Saat   : 09:00 TABA - AmCham basın toplantısı Yer         : Swissotel The Bosphorus Tarih      : 8 Mart Saat       : 10:00 Kadın Girişimcileri Destekleme Semine

08 Mart 2018 12:40

Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı
Yer    : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih  : 7 - 10 Mart
Saat   : 09:00

TABA - AmCham basın toplantısı
Yer         : Swissotel The Bosphorus
Tarih      : 8 Mart
Saat       : 10:00
Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri
Yer    : IdeaSoft Genel Merkezi
Tarih  : 8 Mart
Saat   : 10:00

Daikin Sakura Kadın Teknisyenler Programı
Yer    : Daikin Solution Plaza Fuha İstanbul
Tarih  : 8 Mart
Saat   : 09:00

TÜBA - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli
Yer    : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Tarih  : 8 Mart Perşembe
Saat   : 10:00

Sabri Ülker Vakfı “Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat” Kampanyası
Yer    : Swissotel The Bosphorus / Luzern Salonu
Tarih  : 8 Mart Perşembe
Saat   : 10:00

BİM Basın Toplantısı
Yer: Shangri-La Otel / Bosphorus Balo Salonu 1
Tarih: 8 Mart
Saat: 10:00

Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Basın Toplantısı
Yer: Swissotel The Bosphorus 
Tarih: 8 Mart
Saat: 10:00

Teknolojide Lider Kadınlar
Yer: Raffles Otel
Tarih: 8 Mart
Saat: 14:00

İTÜ İşletme Mühendisliği 19. Yönetim Bilimleri Kongresi
Yer    : İTÜ Maçka Yerleşkesi
Tarih  : 8-10 Mart
Saat   : 10:00

Home & Concept Fuarı
Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 8-11 Mart
Saat: 10:00

TÜBA - Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli
Yer    : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Tarih : 9 Mart Cuma
Saat   : 10:00

Master of Cake – Pastacılık Festivali
Yer    : Elite World Europe Hotel
Tarih  : 10-11 Mart
Saat   : 10:00

Yerel Mutfak Global Lezzet
Yer    : Hilton İstanbul Bosphorus / Lalezar Meyhanesi
Tarih  : 8-9-10 Mart
Saat   : 10:00

İstihale Basın Toplantısı
Yer      : Soho House Screening Room & Little Room
Tarih   : 13 Mart
Saat     : 09:30

İSO ve IHS Markit Ortak Konferansı 
Yer: Swissotel 
Tarih: 13 Mart
Saat: 09:30

Dünya Uyku Günü Basın Toplantısı
Yer: Divan Otel Taksim 
Tarih: 13 Mart
Saat: 10:30

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018
Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih  : 15-18 Mart
Saat   : 10:00

16. SATINALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ZİRVESİ

Yer         : Mercure İstanbul City Bosphorus
Tarih      : 17 Mart
Saat       : 09:00

İstanbul Jewelry Show
Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 22-25 Mart
Saat: 10:00

İstanbul Oyuncak Fuarı
Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih  : 22-25 Mart
Saat   : 10:00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00

3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi
Yer         : Raffles Otel
Tarih      : 9-10 Nisan
Saat       : 10:00

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Avrasya Pencere CamKapı Fuarı YerTüyap FuarKongre Merkezi TarihMart SaatAmChamSwissotel The Bosphorus TarihMart SaatGirişimcileri Destekleme Seminerleri YerIdeaSoft Genel Merkezi TarihSakura Kadın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24