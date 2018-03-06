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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi Yer: Pullman İstanbul Convention Center Tarih: 6 Mart Saat: 09:00 HerDem Sağlıklı Yaşam köyleri Basın Toplantısı Yer: Swissotel The Bosphorus Tarih: 6 Mart Saat: 09:30 ISAF Exclusive Fuar ve Konferansı Yer: Sherat

06 Mart 2018 12:01

Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi
Yer: Pullman İstanbul Convention Center
Tarih: 6 Mart
Saat: 09:00

HerDem Sağlıklı Yaşam köyleri Basın Toplantısı
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 6 Mart
Saat: 09:30

ISAF Exclusive Fuar ve Konferansı
Yer: Sheraton Ankara Hotel & Convention Center
Tarih: 6 Mart
Saat: 10:15

Bir Kadın Değişir Dünya Değişir Etkinliği
Yer: Kocaeli Sanayi Odası / Konferans Salonu
Tarih: 6 Mart
Saat: 10:30

İsviçre Ticaret Odası ‘Türkiye Etkili Kadın Olmak’ Paneli
Yer: Pera Palace Hotel
Tarih: 6 Mart
Saat: 13:00

Müşteri Deneyimi Arenası
Yer: Babylon Bomonti
Tarih: 6 Mart
Saat: 14:00

DemirDöküm Basın Sohbet Buluşması
Yer    : Grand Hyatt Otel / The Mansion Study
Tarih  : 6 Mart
Saat   : 09:45

ABank Basın Toplantısı
Yer    : Four Seasons Bosphorus Hotel / Atik Paşa Salonu
Tarih  : 6 Mart Salı
Saat   : 10:00

5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı
Yer    : Pullman İstanbul Convention Center
Tarih  : 6-7 Mart
Saat   : 10:00

3. İş Dünyasında Kadın: Gerçekler, Engeller ve Çözümler Raporu
Yer    : Wyndham Grand Istanbul Levent
Tarih  : 7 Mart Çarşamba
Saat   : 09:30

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın Raporu
Yer: Wyndham Grand İstanbul / Mozart Salonu
Tarih: 7 Mart
Saat: 09:30

Kiğılı Ekonomi Toplantısı
Yer    : Raffles Hotel
Tarih  : 7 Mart Çarşamba
Saat   : 10:00

Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı
Yer    : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih  : 7 - 10 Mart
Saat   : 09:00

Kadın Liderliğinde İş İnsanları
Yer: Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi
Tarih: 7 Mart
Saat: 12:00

Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri
Yer    : IdeaSoft Genel Merkezi
Tarih  : 8 Mart
Saat   : 10:00

Daikin Sakura Kadın Teknisyenler Programı
Yer    : Daikin Solution Plaza fuha İstanbul
Tarih  : 8 Mart
Saat   : 09:00

TÜBA - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli
Yer    : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Tarih  : 8 Mart Perşembe
Saat   : 10:00

Sabri Ülker Vakfı “Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat” Kampanyası
Yer    : Swissotel The Bosphorus / Luzern Salonu
Tarih  : 8 Mart Perşembe
Saat   : 10:00

BİM Basın Toplantısı
Yer: Shangri-La Otel / Bosphorus Balo Salonu 1
Tarih: 8 Mart
Saat: 10:00

Teknolojide Lider Kadınlar
Yer: Raffles Otel
Tarih: 8 Mart
Saat: 14:00

İTÜ İşletme Mühendisliği 19. Yönetim Bilimleri Kongresi
Yer    : İTÜ Maçka Yerleşkesi
Tarih  : 8-10 Mart
Saat   : 10:00

Home & Concept Fuarı
Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 8-11 Mart
Saat: 10:00

TÜBA - Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli

Yer    : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Tarih : 9 Mart Cuma
Saat   : 10:00

Master of Cake – Pastacılık Festivali
Yer    : Elite World Europe Hotel
Tarih  : 10-11 Mart
Saat   : 10:00

Yerel Mutfak Global Lezzet
Yer    : Hilton İstanbul Bosphorus / Lalezar Meyhanesi
Tarih  : 8-9-10 Mart
Saat   : 10:00

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018
Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih  : 15-18 Mart
Saat   : 10:00

İstanbul Oyuncak Fuarı
Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih  : 22-25 Mart
Saat   : 10:00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00

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