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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TÜSİAD TV Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi Tanıtımı Yer    : Intercontinental Hotel Tarih  : 5 Mart Saat   : 10:30 DemirDöküm Basın Sohbet Buluşması Yer    : Grand Hyatt Otel / The Mansion Study Tarih  : 6 Mart Saat   : 09:45 ABank Bası

05 Mart 2018 12:03

TÜSİAD TV Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi Tanıtımı

Yer    : Intercontinental Hotel
Tarih  : 5 Mart
Saat   : 10:30

DemirDöküm Basın Sohbet Buluşması

Yer    : Grand Hyatt Otel / The Mansion Study
Tarih  : 6 Mart
Saat   : 09:45

ABank Basın Toplantısı

Yer    : Four Seasons Bosphorus Hotel / Atik Paşa Salonu
Tarih  : 6 Mart Salı
Saat   : 10:00

5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı

Yer    : Pullman İstanbul Convention Center
Tarih  : 6-7 Mart
Saat   : 10:00

3. İş Dünyasında Kadın: Gerçekler, Engeller ve Çözümler Raporu

Yer    : Wyndham Grand Istanbul Levent
Tarih  : 7 Mart Çarşamba
Saat   : 09:30

Kiğılı Ekonomi Toplantısı

Yer    : Raffles Hotel
Tarih  : 7 Mart Çarşamba
Saat   : 10:00

Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı

Yer    : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih  : 7 - 10 Mart
Saat   : 09:00

Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri

Yer    : IdeaSoft Genel Merkezi
Tarih  : 8 Mart
Saat   : 10:00

Daikin Sakura Kadın Teknisyenler Programı

Yer    : Daikin Solution Plaza fuha İstanbul
Tarih  : 8 Mart
Saat   : 09:00

TÜBA - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli

Yer    : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Tarih  : 8 Mart Perşembe
Saat   : 10:00

Sabri Ülker Vakfı “Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat” Kampanyası

Yer    : Swissotel The Bosphorus / Luzern Salonu
Tarih  : 8 Mart Perşembe
Saat   : 10:00

İTÜ İşletme Mühendisliği 19. Yönetim Bilimleri Kongresi

Yer    : İTÜ Maçka Yerleşkesi
Tarih  : 8-10 Mart
Saat   : 10:00

Home & Concept Fuarı

Yer    : İstanbul Fuar Merkezi
Tarih  : 8-11 Mart
Saat   : 10:00

TÜBA - Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli

Yer    : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Tarih : 9 Mart Cuma
Saat   : 10:00

Master of Cake – Pastacılık Festivali

Yer    : Elite World Europe Hotel
Tarih  : 10-11 Mart
Saat   : 10:00

Yerel Mutfak Global Lezzet

Yer    : Hilton İstanbul Bosphorus / Lalezar Meyhanesi
Tarih  : 8-9-10 Mart
Saat   : 10:00

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih  : 15-18 Mart
Saat   : 10:00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih  : 22-25 Mart
Saat   : 10:00

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