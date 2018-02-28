İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Yerli kripto para NeXpara, 1 Mart’ta halka arz edilecek
Yer: Çırağan Palace Kempinkski, Bosphorus Salonu
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 09:00
Gyoder–Akademetre ‘Konutun Geleceği, Geleceğin Konutu’ İstanbul raporu
Yer: Grand Pera / Emek Salonu
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 09:30
Deutche Messe AG ile Türkiye’nin Makinecileri WIN EURASIA tanıtımı
Yer: Swissotel The Bosphorus Istanbul
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 10:00
Buka Basın toplantısı
Yer: Soho House
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 10:30
Türkiye Ziraatçılar Derneği Basın Toplantısı
Yer: Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Merkezi
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 11:0
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği
Yer: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 12:00
Gastronomi Turizmi ve Marka Şehirler
Yer: UCLG-MEWA Genel Sekreterliği
Tarih: 28 Şubat
Saat: 15:00
SAP Türkiye Hızlan Farkyarat: Üniversiteli Sosyal Girişimciler için Yol Haritası Projesi
Yer: Ashoka Vakfı Ofisi
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 18:15
AVM Yatırımları Konferansı
Yer: Wyndham Grand Levent
Tarih: 1 Mart Perşembe
Saat: 08:15
Sales Network “TALKS”
Yer: Hilton Convention Center
Tarih: 1 Mart Perşembe
Saat: 09:15
Aktif Bank İnnovaban Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Hotel
Tarih: 1 Mart Perşembe
Saat: 10:30
Klaudios Ptolemaios’un Coğrafya El Kitabı Tanıtımı
Yer: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Senato Salonu
Tarih: 1 Mart
Saat: 10:30
Danfoss Dünya Başkanı Kim Fausing Basın Buluşması
Yer: Danfoss Türkiye AND Plaza
Tarih: 1 Mart Perşembe
Saat: 13:30
ZTT Cable ‘Hep Birlikte Yarınlara, Buluşma Noktası Türkiye!’ Kurumsal Lansmanı
Yer: Swiss Otel Ankara
Tarih: 2 Mart Cuma
Saat: 18:45
TÜSİAD TV Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi Tanıtımı
Yer: Intercontinental Hotel
Tarih: 5 Mart
Saat: 10:30
DemirDöküm Basın Sohbet Buluşması
Yer: Grand Hyatt Otel / The Mansion Study
Tarih: 6 Mart
Saat: 09:45
ABank Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Bosphorus Hotel / Atik Paşa Salonu
Tarih: 6 Mart Salı
Saat: 10:00
Kiğılı Ekonomi Toplantısı
Yer: Raffles Hotel
Tarih: 7 Mart Çarşamba
Saat: 10:00
TÜBA - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli
Yer: Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Tarih: 8 Mart Perşembe
Saat: 10:00
Sabri Ülker Vakfı “Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat” Kampanyası
Yer: Swissotel The Bosphorus / Luzern Salonu
Tarih: 8 Mart Perşembe
Saat: 10:00
İTÜ İşletme Mühendisliği 19. Yönetim Bilimleri Kongresi
Yer: İTÜ Maçka Yerleşkesi
Tarih: 8-10 Mart
Saat: 10:00
Home&Concept Fuarı
Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 8-11 Mart
Saat: 10:00
TÜBA - Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli
Yer: Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Gün: 9 Mart Cuma
Saat: 10:00
Master of Cake – Pastacılık Festivali
Yer: Elite World Europe Hotel
Tarih: 10-11 Mart
Saat: 10:00
Yerel Mutfak Global Lezzet
Yer: Hilton İstanbul Bosphorus / Lalezar Meyhanesi
Tarih: 8-9-10 Mart
Saat: 10:00
Ulusal Süt Konseyi Basın Toplantısı
Yer: The Marmara Otel Taksim
Tarih: 2 Mart Cuma
Saat: 10:30