İş umuduna alkol çelmesi

35 bin 942 kişinin katıldığı beden gücü sınavını aştı. Kura çekilişinde de kazandı. Ama alkol bağımlısı çıkınca işe alınmadı.



Zonguldak’ta, önce 35 bin 942 kişinin katıldığı beden gücü sınavını, ardından da noter huzurunda yapılan kura çekilişini kazanarak Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) işe girmeye hak kazanan 29 yaşındaki Mustafa Karagöz, sağlık muayenesinde alkol bağımlısı çıkınca elendi.



Annesi ve ablası ile yıkılmaya yüz tutmuş, sadece bir odasında ışık olan evde yaşayan Karagöz, 3 yıl önce alkolü bıraktığını, sadece kurayı kazanınca arkadaşlarıyla kutlama yaparken içki içtiğini belirterek, “Annemi, ablamı bu evden kurtaracaktım. Hayatım değişecekti. Bütün hayallerim yıkıldı” dedi.



Zonguldak’ın Kozlu Beldesi’nde oturan Mustafa Karagöz, TTK’ya alınacak 3 bin maden işçisi için başvuruda bulundu. Daha önce kaçak maden ocaklarında çalışan Karagöz, 35 bin 942 kişinin katıldığı ve madenlere yatkınlıklarının test edildiği sınavda, kazma, balta ve kürek sallayıp, maden direğini rahatlıkla taşıyarak kuraya girdi. Geçen yıl Kasım ayında 20 bin 814 kişinin katıldığı noter huzurundaki kurada adı çekilen Karagöz, 3 bin kişi arasında yer alarak, TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde bu aybaşında işbaşı yapmaya hak kazandı.



Alkol bağımlısı çıktı



Babası Şaban Karagöz’ün 1990’da kanserden ölmesinin ardından annesi 74 yaşındaki Seviye ve akli dengesi bozuk olan ablası 40 yaşındaki Hamide ile birlikte yıkılmaya yüz tutmuş, sadece bir odasında ışık olan eski bir evde yaşayan Mustafa Karagöz, TTK’dan alacağı 1175 TL’lik ilk maaşı ile yeni bir eve çıkmanın hayalini kurarak işlemlerini yaptırmaya başladı. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 11 ayrı doktorun yer aldığı sağlık heyetinin yaptığı muayene ve tetkiklerde Karagöz’e alkol bağımlılığı teşhisi konuldu. Hastanenin verdiği rapor doğrultusunda Karagöz’ün, TTK Genel Müdürlüğü’nün yeni işe alınacak işçilerde aranılacak sağlık şartları listesinde yer alan, ‘Alkol ve madde bağımlılığı gibi psiko patolojik bozukluğu olmamalı’ maddesi gereği iş akdi sona erdirildi. Yerine ise yedek listede yer alan bir işçi adayı işe alındı.



‘Alkolü 3 yıl önce bıraktım’



Daha önce çok içki içtiğini, ancak 3 yıl önce bıraktığını ileri süren Karagöz, en son kurayı kazanınca arkadaşlarıyla kutlama yaparken içki içtiğini söyledi. İlk rapor için 270 TL ödediğini, yeni bir rapor almak için parasının olmadığını belirten Karagöz, gittiği bütün kapıların yüzüne kapandığını anlattı. Annesinin bacaklarındaki kireçlenme nedeniyle yürümekte zorlandığını, parasızlık yüzünden de evin bir odası dışında diğer odalarına elektrik tesisatı çektiremediğini belirten Karagöz, şöyle konuştu:



“İşe girmiş olsaydım önce annemi tedavi ettirecektim. Ablama sahip çıkacaktım. Bu evden çıkmak, yeni bir eve taşınmak istiyordum. Hayallerim vardı. Hepsi yıkıldı. Hayatım çok güzel olacaktı. Ellerim kollarım bağlandı. TTK’da çalışan hiçbir işçi içki içmiyor mu? Benim tanıdığım bir sürü kişi var alkol alan. Ben işimi geriye istiyorum.”



Anne Seviye Karagöz ise, oğlunun TTK’ya girdiğini öğrenince hep birlikte çok sevindiklerini belirterek, “Çok sevindik, ama olmadı. Şimdi çok üzülüyoruz. Hep ağladık. Oğlum ağlıyor. Ne yemek, ne içmek. Onunla birlikte ben de ağlıyorum” diye konuştu.



25 kişi işe alınmamış



TTK Genel Müdürlüğü yetkilileri, kurayı kazanarak işe girmeye hak kazanan 3 bin kişiden, sağlık kontrolünden olumsuz rapor alan, askerlik sorunu yaşayan ve ikametgâhını Zonguldak, Karabük ve Bartın’da gösteremeyen 25 kişinin iş akitlerinin sonlandırıldığını, yerlerine yedek listeden işçi adaylarının alındığını söyledi. Yetkililer, alkol ve madde bağımlılığının yer altında çalışacak bir işçi için en istenmeyen şey olduğunu, işe alkollü gelmesi durumunda hem kendisini, hem de mesai arkadaşlarının hayatını tehlikeye sokabileceğine dikkat çektiler.