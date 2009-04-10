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Yaşam

İş teklifine 'tuhaf' ret

Şişman olduğu için iş bulamadığını iddia etti. Canlı yayında iş teklifi yapıldı. O ise teklifi başka bir gerekçe göstererek reddetti.

10 Nisan 2009 03:00

Şişman olduğu için iş bulamadığını iddia etti. Canlı yayında kendisine iş teklifi yapıldı. O ise teklifi başka bir gerekçe göstererek reddetti.

İngiltere skandal aileyi konuşmaya devam ediyor. Baba 53, Anne 57, abla 21, küçük kız ise 19 yaşında. Aile üyelerinin her biri 100 kilonun üzerinde. 11 yıldır aile üyelerinden hiç biri çalışmıyor. Ailenin diğer üyeleri "şişmanız, çalışamıyoruz" diye bahaneler uydururak çalışmaya yanaşmazken, 19 yaşındaki küçük kız şişman olduğu için patronların kendisine iş vermediğini iddia etmişti.

İngiliz BBC Radyo'da Victoria Derbyshire'ın programına canlı katılan 19 yaşındaki Emma Chawner şişman olduğu için kimsenin kendisine iş vermediğini söyledi. İşadamı Daniel O'Donnell programa canlı bağlanarak Emma Chawner'e iş teklifi yaptı.

O'Donnell, Emma'yı güvenlik görevlisi olarak hemen işe alabileceğini belirtti ama 19 yaşındaki genç kız bu teklifi hiç düşünmeden reddetti. Ret gerekçesi ise bir hayli ilginçti: "Bir kapının önünde dikilip, insanların içeri girip, dışarı çıkmasını izlemek istemiyorum."

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