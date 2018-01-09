İş takibi yaptığı limana giriş için verilen kart iptal edildi!

Turan Dal*

Mersin’de bir gümrük firması bünyesinde çalışarak, yaklaşık 3 yıldır Mersin Liman’ı CFS bölümünde yükleme ve evrak takibi yapan Ökkeş Şenkaya, hiçbir gerekçe gösterilmeden liman giriş kartının bloke edildiğini söyledi. Şenkaya, 2017’nin son haftalarında 130 liman işçisinin işten çıkarılmasının ardından işverenler tarafından aranarak, işten çıkarılan işçilere destekte bulunması durumunda 'dövülme' tehdidi aldığını iddia etti.



Bir Gümrük firması bünyesinde yaklaşık 3 yıldır limanda çalıştığını anlatan Şenkaya, “Tamir tahliye ve evrak işlerinin takibini yapıyordum. Bu son 8-9 aydır limanda bir karışıklık hakim. İşçilere dair bir baskı var. Ben de Ekmek ve Onur Derneği üyesi olarak buralara müdahalede bulunuyordum. Bu müdahalelerimiz sonucunda işçiler ya zamlarını alıyor ya da işe iadelerini kazanıyorlardı. Liman içerisinde Liman işletmesini tehdit eden bir çalışmam hiç olmadı. Yaptığım tüm çalışmalar tamamen yasal prosedüre uygun. Üstelik Anayasa da sendikal çalışmalara karşı herhangi bir engel yok aksine uygunluk var. Öte yandan işçi sınıfının yanında yer almak bizim de işçi olmamızdan kaynaklıdır. Benim şuan limana girişim blokelenmiş durumda. Liman giriş kartımı gerekçe göstermeden iptal ettiler” dedi.

“İşimden olma durumum söz konusu"

Kart büroya giderek kartını neden iptal edildiği ile ilgili sorduğunu söyleyen Ökkeş, “Bana herhangi bir açıklama yapılmadı. Hatta buna dair gerekçeyi öğrenmek için Liman Mülki İdare Amirliği’ne dilekçe dahi yazdım ama bir cevap gelmedi. Kendileri dilekçeye yönlendirdi bizi, yazılan dilekçeye istinaden 10 gün içerisinde geri dönüş yapılacağı söylendi ama hiçbir açıklama yapılmadı. En son dilekçenin cevabını neden alamadığıma dair bilgi almaya gittiğimde bana öyle bir sorumluluklarının olmadığını söylediler. Bende onlara bu işin yasal boyutunu takip edeceğimi söyledim. Çünkü limana alınmamın bir gerekçesi yok ve gerekçe sunsalar bile, mesela bana ‘illegal faaliyet yürütüyorsun’ diye deseler bile bunu kanıtlamaları gerekiyor. Ne limanda ne de dışarıda hiçbir illegal faaliyetim yok benim. Daha öncede ifade ettiğim gibi her şey yasalara uygun bir şekilde. Şuan limana giremiyorum. Hatta işimden olma durumum söz konusu. 10 – 15 gün içerisinde çalıştığım firmadan çıkacağım. Ki zaten haliyle çıkaracaklar beni. Çünkü limana giremedikten sonra benim orada çalışmamın bir anlamı yok zaten” diye konuştu.

“Boş bir tehdit olduğunu söyledim"



130 işçinin işten çıkarılmasından birkaç gün önce liman giriş kartının bloke edildiğini ifade eden Ökkeş,“130 işçinin işten çıkarılmasına dair de işverenler tarafından bana tehditler oldu. Bu işçilerin işten atılmasına hiçbir şekilde karışmamam gerektiği telefonla aranarak söylendi bana. ‘Eğer sen bu işçilere karışırsan, işçilerin işe dönüşüne ya da dışarda basın açıklaması yapmalarına karışırsan eğer, biz seninle görüşeceğiz, seni döveceğiz' tarzında tehditleri oldu. Bu işin sonunun kötü olacağını söylediler bana. Ben bunun boş bir tehdit olduğunu söyledim” sözlerini kullandı.

*Kilikya gazetesi, Mersin