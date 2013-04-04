İş Sanat Sabahattin Ali'yi anıyor

İş Sanat, ölümünün 65'inci yılında yazar Sabahattin Ali'yi anma programı düzenleyecek.

Yapılan açıklamaya göre, katılımcıları, Sabahattin Ali'nin hüzünlü dünyasında bir yolculuğa götürecek olan ''Gece Kapladı Her Yeri'' adlı dinleti pazartesi akşamı İş Sanat'ta gerçekleşecek.

Gece Kapladı Her Yeri adlı dinletide, Sabahattin Ali'nin ''Hanende Melek'', ''Gramofon Avrat'' ve ''Hasanboğuldu'' adlı hikayeleri, Serdar Yalçın'ın besteleri eşliğinde ve eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde şarkılarla birlikte seslendiriliyor.

Programda hikayeler ve şarkılar tematik bir akış içinde yer alacak.