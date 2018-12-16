İş memnuniyetinin en yüksek olduğu ülkeler belli oldu

İnsan kaynakları şirketi Randstad’ın yılın son çeyreğinde yayımladığı Workmonitor Raporu, iş memnuniyetinden, iş yerinde dijitalizasyona, iş değişikliği oranından küresel hareketliliğe kadar iş yaşamına dair pek çok veriye yer verdi.

İş memnuniyeti en yüksek olan yer Lüksemburg en düşük yer Japonya

Randstad Workmonitor 4. Çeyrek Raporu’na göre yılın son çeyreğinde Avustralya, Kanada, Almanya, Macaristan, Yeni Zelanda ve Türkiye gibi ülkelerde iş memnuniyeti artarken, Çin, Norveç ve ABD’de azalış gösterdi. İş memnuniyetinin en yüksek olduğu ülke (yüzde 72) Lüksemburg olurken, bunu Norveç, Yeni Zelanda, Malezya, Belçika, İsveç, Yunanistan, Birleşik Krallık gibi ülkeler takip etti. Listenin son sırasında ise Japonya yer aldı.

Marketing Türkiye’de yer alan habere göre, dünya genelinde çalışanların yüzde 74’ü teknolojinin artan etkisini fırsat olarak görüyor. Bu konuda Çin yüzde 93’lük oranla globalin üzerinde yer alırken, Türkiye yüzde 86 oranıyla dünyada dördüncü sırada bulunuyor. Dünya genelinde çalışanların yüzde 58’i dijitalizasyonun şu anda sahip olduklarından daha fazla beceri gerektirdiğini düşünüyor. Çin yüzde 96 ile bu konuda da lider konumda.

İstihdam için dijitalleşme becerisi kazanmak şart

Dünya genelinde çalışanların yüzde 80’i gelecekte istihdam edilebilmek için daha fazla dijital beceri kazanmak istiyor. Bu oran yüzde 93’le en yüksek Malezya’da kaydedilirken, Malezya’yı Çin, Meksika, Romanya gibi ülkeler takip ediyor. Türkiye ise yüzde 88 oranıyla onuncu sırada yer alıyor.

Randstad Workmonitor’e göre çalışanların yüzde 47’si dijital gelişmelere yetişebilmek için becerilerini geliştirme konusunda kendilerini baskı altında hissediyor. Bu konuda yüzde 80 oranıyla dünyada birinci sırada yer alan İtalya’yı Çin, Malezya, Hong Kong ve Macaristan gibi ülkeler takip ediyor. Türkiye ise yüzde 46 oranıyla dünyada 19’uncu sırada yer alıyor. Dünya genelinde çalışanların yüzde 68’i okulların, kolejlerin ve üniversitelerin, öğrencilere gelecekteki işgücüne hazırlanmak için doğru dijital becerileri sağladığını düşünüyor. Çin yüzde 85’le bu oranda dünyada birinci sırada yer alırken Türkiye yüzde 61’le dünyada 27. sırada yer alıyor.

Çalışanların yüzde 49’u işverenlerin teknolojiye yatırım yaptığını düşünüyor

Randstad Workmonitor’e göre dünya genelinde çalışanların yüzde 59’u Otomasyon, Robotik ve Yapay Zeka’nın önümüzdeki 5-10 yıl içinde işlerini olumlu etkileyeceğini düşünüyor. Ayrıca çalışanların yüzde 76’sı dijital beceriler kazanmak için gerekli şartların işyeri tarafından karşılanması gerektiğini düşünüyor. Çalışanların yüzde 44’ü çalıştıkları iş yerlerinin yapay zeka, makine alanlarında eğitime yatırım yaptıklarını düşünürken, yüzde 59’luk kesim yapay zeka eğitimi gibi konularda kendilerine yatırım yaptığını belirtiyor. Yüzde 49’luk kesimse işverenlerin teknolojiye yatırım yaptığını söylüyor.

Son çeyrekte hareketlilik indeksi ve iş değişimi arttı

Randstad Workmonitor’e göre gelecek altı ay içinde başka bir işveren için çalışma beklentisi içinde olan çalışanların dünya genelindeki sayısı artış gösterdi. 3. çeyrekte 120 olan Türkiye’nin Hareketlilik İndeksi 4. çeyrekte (+3) artış gösterdi. Globalde 111 olan Hareketlilik İndeksi en çok Avusturya (+9), Brezilya (+8), Hong Kong (+6), Yeni Zelanda (+5), Singapur (+5), Fransa (+4)’da artış gösterdi. Hareketlilik en çok İsviçre (-7), Polonya (-6), Çek Cumhuriyeti (-4), Macaristan (-4), Romanya (-4), Almanya (-4), İspanya (-4), Amerika (-4), Şili’de (-3) azaldı. Yılın son çeyreğinde en yüksek iş değişimi Hindistan ve Malezya’da en düşük Lüksemburg’da gerçekleşirken, Danimarka, Yunanistan, Singapur, İsveç, İsviçre ve Türkiye’de iş değişim oranı azaldı. Danimarka, Singapur, İspanya, İsveç ve İngiltere’de iş değişimi iştahı artarken Kanada, Çin, Yunanistan, Hindistan, Malezya ve ABD’de iş değişimi iştahı azaldı.