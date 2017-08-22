İş makinesinin altında kaldı, işyeri sahibi ve çalışanları 'yolda bulduk' dedi

Faruk KIYAK/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, tavuk çiftliğinde çalışırken devrilen iş makinesinin altında kalan Afganistan uyruklu Abdulseddar Abdulkayyum Hudayberdi, kaldırıldığı hastanede öldü. Hudayberdi\'yi yolda bulduklarını söyleyip, hastaneye bırakan tavuk çiftliği sahibi ve 2 çalışanı gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra, Körfez İlçesi Himmetli Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir tavuk çiftliğinde çalışan Abdulseddar Abdulkayyum Hudayberdi, devrilen iş makinesinin altında kaldı. Ağır yaralanan Hudayberdi, tavuk çiftliği sahibi B.Ç. ile çalışanları A.K. ve Y.S. tarafından araçla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne getirdi. B.Ç. ve çalışanları, Hudayberdi\'yi Derince İlçesi Toylar yol ayrımında yerde yatarken bulduklarını söyleyip, hastaneden ayrıldı. Kaburgaları kırılan, ciğeri patlayan Abdulseddar Abdulkayyum Hudayberdi ameliyata alındı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, Afganistan\'daki ağabeyine ulaştığı Hudayberdi\'nin bir tavuk çiftliğinde çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine tavuk çiftliğinin sahibi B.Ç. ile iki çalışanı A.K. ve Y.S. \'Taksirle adam öldürmek\' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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