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İş makinesinin altında kalarak öldü

Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bir beton firmasında çalışan 36 yaşındaki İsmail Bayraktar, iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi

01 Kasım 2017 17:07

Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde bir beton firmasında çalışan 36 yaşındaki İsmail Bayraktar, iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay, Kartepe\'de bulunan bir hazır beton firmasında meydana geldi. Firmada saha sorumlusu olarak görev yapan İsmail Bayraktar sabah işyerinde beton yapımında kullanılan bir iş makinesinin altında kaldı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Bayraktar\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İsmail Bayraktar\'ın cenazesi otopsi için İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. İzmit Alikahya Fatih Mahallesi\'nde oturan 2 çocuk babası İsmail Bayraktar\'ın ölümü, yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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