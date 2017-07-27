İş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta iş makinesi operatörü 27 yaşındaki Hasan Korkmaz, devrilen aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Dadağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Operatör Hasan Korkmaz yönetimindeki paletli kepçe, arazide çalışırken kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kaza sırasında Korkmaz, canını kurtarmak için kendini dışarı attı, ancak devrilen kepçenin altında kalıp, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hasan Korkmaz'ın cesedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra otopsi için morga götürüldü. (Maraş/DHA)