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Yaşam

İş makinesini vinçle trafiğin üzerinden geçirdiler!

"Ana cadde, düşse kaçacak yer yok; trafik yoğundu, önümüzdeki arabanın üzerinden geçti"

27 Eylül 2016 13:02

Şişli'de bir iş makinesinin, akan trafiğin üzerinden vinç yardımıyla yolun karşısına geçirilmesi tepkilere neden oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre; olay Şişli'de meydana geldi. Büyükdere Caddesi bir cadde üzerindeki inşaata ait iş makinesi, vinç yardımıyla seyir halindeki araçların üzerinden yolun karşısına geçirilmek istendi. Caddede seyreden vatandaşların can güvenliği hiçe sayılarak iş makinesinin vinçle cadde üzerinden taşınması Murat Ziya Şit isimli vatandaş tarafından görüntülendi

Olaya tepki gösteren Şit, "Ana cadde. Düşse kaçacak yer yok. Trafik yoğundu. Önümüzdeki arabanın üzerinden geçti. Aramızda bir mesafe bıraktık. Yanları kapalı bir inşaat vardı. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Bu gibi durumlarda daha dikkatli olmak lazım. Gerekli tedbirlerin alınması lazım" dedi.


Kepçenin araçlar üzerinden taşınması kamerada

Kameraya yansıyan görüntülerde Şişli'de bir caddede trafik yoğunluğu yaşandığı görülüyor. Trafik yoğunluğunun yaşandığı sırada vinç yardımıyla kaldırılan iş makinesi araçlar üzerinden taşındığı görülüyor.

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