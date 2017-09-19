İş makinesinden mazot çalan 1 kişi tutuklandı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek İlçesi\'nde karayolunda yol yapım çalışmasında kullanılan 2 iş makinesinden mazot çalıp TIR\'ına koyan S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Ermenek İlçesi Zeytinlik Mevkiinde meydana geldi. Ermenek- Mut karayolu yapım çalışmasında kullanılan sürdüren 2 iş makinesinin deposundan yaklaşık 700 liralık mazot çalındı. Durumu fark eden işçiler jandarmaya haber verdi. Jandarma yaptığı çalışma sonucu çaldığı mazotu TIR\'ına dolduran S.G.\'yi gözaltına aldı. S.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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