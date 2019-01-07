İş makinesi yüklü TIR, köprüye takıldı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, dorseninde iş makineleri bulunan TIR, altından geçtiği köprüye takıldı. Dorsenin lastiklerinin havası indirilerek araç sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Körfez Hacı Osman Mahallesi\'nde meydana geldi. Ali Demiral idaresindeki 28 K 0245 plakalı dorsesinde iş makineleri bulunan TIR, 4 metre 10 santim yüksekliğindeki köprünün altından geçerken iş makineleri köprüye çarptı. Ali Demiral, dorsede bulunan makinelerin köprüye çarptığını fark edince aracı durdurdu. Araç sıkışırken, köprünün altından çıkarılması için dorsenin lastiklerinin havası indirildi. TIR, lastiklerin havasının indirilmesi ile köprünün altından çıkarılırken, iş makineleri hasar gördü.
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