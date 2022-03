İş kadınlarından Bakan Nebati ile buluşma sonrası açıklama: Ana hedef enflasyonu düşürmek

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, Türkiye'de 3,2 milyon KOBİ bulunduğunu, istihdamda ve yatırımda KOBİ'lerin finansmana erişimi noktasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ricaları olduğunu belirterek, ''Kendisi de gayet olumlu yaklaştı'' dedi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe ise "Bakan Bey tamamen ana hedeflerinin enflasyonu düşürmek üzerine olacağını, belirli bir süre sonra zaten dalgalanmanın bir yere geleceğini belirtti" diye konuştu.



Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde iş dünyası, reel sektör ve STK'ların kadın temsilcileri ile buluştu. İş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, toplantı çıkışında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.



KAGİDER Başkanı Erdem, toplantının çok verimli geçtiğini ifade ederek, "Sayın Bakanımıza özellikle kadın girişimcilerin sorunlarını ve ihracattaki sorunları dile getirdik. Kendisi gayet dikkatlice hepsini dinledi. Bizlere yaptığı açıklamaları mutlaka sizlere de yapacaktır. Türkiye'de 3,2 milyon KOBİ var. İstihdamda ve yatırımda KOBİ'lerin finansmana erişimi noktasında Sayın Bakan'dan ricalarımız oldu. Kendisi de gayet olumlu yaklaştı ve önümüzdeki dönemin umutlu olduğunu iletti." diye konuştu.

"Ana hedef enflasyonu düşürmek"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe ise toplantının çok samimi bir ortamda geçtiğine vurgu yaparak, "Son derece verimli bir toplantıydı. Aklımızdaki her şeyi çok samimi olarak söyledik. Öngöremediğimiz noktaları söyledik, dövizi sorduk, faizi sorduk. KDV'yle ilgili büyük problemlerimiz vardı. Bakanımız üç yıldır bu konuyla ilgili çalışıyordu. Kadınlar olarak dürüstçe her şeyi söyledik." şeklinde konuştu.



Tepe, enflasyonla mücadele konusunun da gündeme geldiğini belirterek, "Bakan Bey tamamen ana hedeflerinin enflasyonu düşürmek üzerine olacağını, belirli bir süre sonra zaten dalgalanmanın bir yere geleceğini belirtti." ifadelerini kullandı.



Finansman sorunlarını da aktardıklarını bildiren Tepe, "'Bu sorunları aşabiliriz ama özellikle yatırımla ilgili yer problemlerimiz var' dedik. Kendisinin konusu olmamasına rağmen Bakan olduğu için bizim bütün sorunlarımızda, bürokrasinin her noktasında destek olacağını söyledi. Bir dertleşme havasındaydı. Samimiyet çok önemli tabii. Biz çok mutlu ayrıldık."

dedi

"Yeni yatırımlar için umutluyuz"

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik ise şunları söyledi:

"Sorunlarımızı aktardık Sayın Bakanımıza, o da daha iyi olunacağından bahsetti. Özellikle enflasyon, kur ve faiz şu an tabii hepimizin etkisi altında kaldığı ve bizi çok etkileyen sıkıntılı bir durum... Yakın zamanda geçeceğinden bahsetti. Kredi Garanti Fonu'nun tekrar geleceğinden bahsetti ki bu bizim için çok önemliydi. İhracatçının teşvik edileceğinden bahsetti. Yeni yatırımlar için umutluyuz. Ve kredilerin, fona erişiminin kolay olacağını, faizlerin düşeceğini söyledi. Bu bakımdan iyi ve verimli bir toplantı geçti."

"Verimli bir toplantı oldu"

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ise verimli bir toplantı olduğunu belirterek, "Bizler bu ülkenin sanayici, işveren kadınları olduğumuz için davet edildik. Herkes kendi sektörüyle ilgili dertlerinden, problemlerinden, zorluklarından bahsetme lüksüne sahip oldu. Çok rahat bir ortamda herkes de birbirinin sektörüyle ilgili çok şey öğrendi. Çünkü kendi sektörünüzün dışında bir dünya yok zannediyorsunuz halbuki var, bunun için çok verimli oldu. Sayın Bakan da herkesin söylediğini tek tek not aldı ve de cevaplamaya çalıştı." diye konuştu. (AA)