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İş kadınları, girişimci kadınlar için konser düzenledi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KADIN İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından 'Haydi Kayseri Eller Cebe' programı kapsamında kendi işini yapmak isteyen kadınlara destek olmak amacıyla konser düzenlendi

21 Nisan 2018 02:10

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KADIN İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) tarafından \'Haydi Kayseri Eller Cebe\' programı kapsamında kendi işini yapmak isteyen kadınlara destek olmak amacıyla konser düzenlendi.
KİGDER\'in iş sahibi kadınları, kendi işini yapmak isteyen kadınlara finans sağlaması için oluşturulan mikrofinans sistemine katkı sunmak amacıyla konser etkinliği gerçekleştirdi. Konser Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu\'nda yapıldı. Programda KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu ve KİGDER üyeleri nostaljik şarkılar seslendirdi. İzleyiciler ise  okunan şarkıları beğeniyle dinledi. Birbirinden güzel eserleri seslendiren KİGDER üyeleri salonda bulunanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Düzenledikleri etkinlikle ilgili konuşan Karaoğlu, \"Bugün düzenlediğimiz Nostalji Gecesi ile Kayseri genelinde yaklaşık bin 600 kadınımızın yararlandığı Mikrofinans Programı hakkında hem farkındalık yaratmak hem de programı anlatarak, programa inanıp TİSVA ya yaklaşık 150 bin TL destek veren bağışçılarımıza teşekkür etmek istedik. Bugün iş kadınlarımızla birlikte sahneye çıktık. Nostalji eserleri seslendirdik. Bu amaçla güzel bir etkinlik oldu\" ifadelerini kullandı.

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