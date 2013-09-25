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Yaşam

İş izdihamına biber gazlı müdahale

Siverek'te, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında işçi alınacağı duyurulması ardından başvuruların alındığı alanda izdiham oluştu. Polis biber gazı ve copla müdahale etti

25 Eylül 2013 20:18

 

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, İşkur tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 9 aylık süreyle işçi alınacağı duyurulması ardından başvuruların alındığı alanda izdiham oluştu. Polis vatandaşlara biber gazı ve copla müdahale etti.

Siverek'te, Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 644 kişinin 9 aylığına istihdam edileceği duyurusu ardından vatandaşlar, başvuruların alındığı spor salonu önünde toplandı. Başvuru için gelen yaklaşık 2 bin kişi, izdihama neden olunca polislerden yardım istendi. Aynı anda içeriye girmek isteyen ve izdihama neden olan vatandaşlara, polis biber gazı ve copla müdahale etti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre gazdan etkilenenlerin bazıları spor salonunun içine girerken, fenalaşanlar için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan fenalaşan vatandaşlar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis müdahalesinin ardından salonun bulunduğu alana gelen Kaymakamı Hamza Erkal, vatandaşların hepsinin içeriye alınması talimatını verdi.

 

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