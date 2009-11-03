İş işten geçtikten sonra

Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize'nin Fındıklı İlçesi Aksu Geçişi'nin iptaline yönelik çevreciler tarafından 2001 yılında başlatılan hukuk süreci, yol tamamlanıp hizmete açıldıktan 2.5 yıl sonra çevrecilerin lehine sonuçlandı.



Aksu Mahallesi Muhtarı Musa Kazım Özçiçek, avukatı Yakup Okumuşoğlu ile Fındıklı Muhtarlar Derneği'nde düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz sahili boyunca tüm kıyıları yok ederek büyük bir çevre felaketine dönüşen Karadeniz Sahil Yolu Fındıklı şehir geçişine ilişkin açtıklar davanın 4 yıl sonra sonuçlandığını söyledi.









Özçiçek: Bizi susturdular

Davayı imar planlarının iptali için, Aksu Mahallesi sahilinin korunması uğruna hayatını feda eden avukat Cihan Eren'in eşi ve çocukları ile birlikte açtıkları belirten Özçiçek, şunları söyledi: ''Mücadele verdiğimiz Karadeniz Sahil Yolu Fındıklı geçişi ile ilgili sonunda hukuk ve adalet yerini buldu. Bizi yönetenler, hukuk ve adaleti hiçe sayarak rant kazandıranlar için artık hukuk karşında hesap verme devri geldi. 2001 yılından beri bizi hüngür hüngür ağlatanların şimdi kendilerinin ağlama zamanı geldi. Artık benim konuşma zamanım geldi. Bizi susturdular. Hukukçumuz Cihan Eren'i de bu yolda kaybettik.''



‘Kaya Deniz'

Karadeniz'in ''kara denizden'' çıktığını, ''kaya deniz'' olduğunu savunan Özçiçek, şunları kaydetti: ''Karadeniz Sahil Yolu'nun bir an önce trafiğe kapatılması gerekir. Yol trafiğe kapatılmadığı takdirde, kapatmayan kişileri hukuk önüne çıkaracağım. Mahkeme kararı bana geldiği gibi yetkililerin de eline ulaşmıştır. Başta Fındıklı belediye başkanına görev düşüyor. Bir ruhsatsız inşaat yapılınca nasıl gidip mühürleniyorsa, bu mahkeme kararından sonra Karadeniz Sahil Yolu'na gereken yapılmadır. Mahkeme kararı gereği yol, proje, imar iptali var. Belediye başkanı yolu kesmediği takdirde Cumhuriyet Savcılığına başvuracağım. Benim neslimin denizde gireceği alan bırakmayanlara artık hukuk önünde hesap soracağım.''



‘Sahibi hukuktur’

Derelerde alabalık tutan bir kişiye 600 lira ceza kesilmesine karşın, denizlerden çakılı gasp edenlere yetkililerin bir şey yapmadığını ileri süren Özçiçek, "Trabzon'dan Sarp'a kadar ilçeler arasında da ayrım yapılmıştır. Araklı'da, Derepazarı'nda ve Çayeli'nde tünel yapılmış, Işıklı'da ise cami, sağlık ocağı ve okul yıkılarak yol geçmiştir. Fındıklı'da ise denizimiz yok edilmiştir. Fındıklı'nın sahibi yok zannediyorlar ama Fındıklı'nın sahibi var. O da hukuktur'' dedi.









AİHM yolunda

Dava avukatı Yakup Okumuşoğlu ise Karadeniz Sahil Yolu'nun artık hukuka aykırı olduğunun ortaya çıktığını ileri sürerek, ''Yolun açık kalması, hukukun ihlal edilmesi anlamına geliyor. Bu anlamda biz ilgili kamu görevlilerine başvuruda bulunacağız. Gerekli önlemleri alıp yolun buradan kaldırılmasını talep edeceğiz. Aksi halde bunlarla ilgili dava açacağız'' diye konuştu.

Kıyı Kanununu ihlal eden, cezai hükümlerine aykırı davranan kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmayı düşündüklerini ifade eden Okumuşoğlu, bütün çabalarına rağmen yolun kaldırılmaması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne dava açacaklarını kaydetti.

Karadeniz Sahil Yolu’na karşı çıkan avukat Cihan Eren 2005’te uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Sinop-Sarp arasındaki yaklaşık 470 kilometrelik Karadeniz Sahil Yolu 4.7 milyar dolara mal oldu.