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BBC Türkçe

İş insanlarının tepkisi üzerine Trump danışmanlık kurullarına son verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlık kurullarında yer alan CEO'lar, Trump'ın Charlottesville'de yaşanan gösterilerle ilgili açıklamalarına tepki gösterince Trump bu kurullara son verme kararı aldı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlık kurullarında yer alan CEO'lar, Trump'ın Charlottesville'de yaşanan gösterilerle ilgili açıklamalarına tepki gösterince Trump bu kurullara son verme kararı aldı.

Trump'ın Strateji ve Politika Forumu'nun Amerikan televizyonu CNBC'ye konuşan bir üyesi, bu foruma üye olan CEO'ların Trump'ın son açıklamaları üzerine dağılma kararı aldığını söylemişti.

Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Trump bir tweet atarak, "Sanayi Konseyi ile Strateji ve Politika Forumu'ndaki iş insanlarının üzerine baskı kurmak yerine ikisine de son veriyorum. Hepinize teşekkürler" dedi.

bulunmuştu.

Strateji ve Politika Forumu'ndan CNBC'ye konuşan bir kişi, Trump'ın bu tavrına tepki koymak istedikleri için topluca danışmanlık kurulundan çekilme kararı aldıklarını söyledi.

Bu konseyde yer alan isimlerden bazıları BlackRock CEO'su Laurence D. Fin, IBM'in CEO'su Ginni Rometty ve Boston Consulting Group'un CEO'su Rich Lesse.

Aynı zamanda General Motors, JPMorgan Chase, Wal-Mart Stores, Boeing, Pepsi şirketlerinin CEO'ları da danışmanlık kurulunda görev alıyordu.

UBER'in eski CEO'su Travis Kalanick, çoğunluğu Müslüman olan bazı ülkelere getirilen seyahat yasağının ardından, Tesla'nın CEO'su Elon Musk ve Disney'in CEO'su Bob Iger ise ABD'nin Paris iklim anlaşmasından çekilmesi üzerine kuruldan ayrılmışlardı.

Sanayi Konseyi'ndeki 11 CEO ise Trump'ın ırkçılık yanlısı gruplara karşı söylemini hafif buldukları gerekçesiyle danışmanlık görevlerinden ayrıldıklarını açıklamıştı.

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