İş insanlarının da yargılandığı 'FETÖ' davasında 6 tahliye

İstanbul'da 'FETÖ'nün eğitim yapılanmasına ilişkin aralarında iş insanlarının da bulunduğu 42'si tutuklu 55 sanığın yargılanmasını bugün de devam edildi. Mahkeme heyeti, 6 kişinin tahliyesine, 36 sanığın ise tutukluluğunun devamına hükmetti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan konferans salonunda görülen duruşmada 40'ı tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Pazartesi günü başlayan ve 4 gün süren davada sanıkların savunmaları alındı.Bugün görülen duruşmada da sanıkların ve avukatların talepleri alındı. Söz alan sanıklar tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Osman Uçar, Erkul Öztemel, Hamza Doğan, Güngör Koca, Musa Şen ve Zeki Balcıoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Tüm sanıkların emekli maaşları üzerine konulan tedbir kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların üzerindeki adli kontrol şartlarının da devamına hükmetti. 36 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 21 Mayıs'da Silivri'de görülmesini karar verdi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 55 sanık bulunuyor. İddianamede, 55 sanığın, terör örgütü FETÖ'nün okullarında ve bunlarla ilgili bazı şirketlerde hissedar ortak oldukları, şirketlerin yönetim kurullarında yer aldıkları, Bank Asya'da para artışlarının görüldüğü ve sanıklardan 4'ünün örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kulladığı öne sürülüyor. iddianamede, 55 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. (DHA)