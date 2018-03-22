T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

İş insanlarının da yargılandığı 'FETÖ' davasında 6 tahliye

Mahkeme, 36 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti

22 Mart 2018 19:53

 

İstanbul'da 'FETÖ'nün eğitim yapılanmasına ilişkin aralarında iş insanlarının da bulunduğu  42'si tutuklu 55 sanığın yargılanmasını bugün de devam edildi. Mahkeme heyeti,  6 kişinin tahliyesine, 36 sanığın ise tutukluluğunun devamına hükmetti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan konferans salonunda görülen duruşmada 40'ı tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Pazartesi günü başlayan ve  4 gün süren davada sanıkların savunmaları alındı.Bugün görülen duruşmada da sanıkların ve avukatların talepleri alındı. Söz alan sanıklar tahliyelerini talep etti. 

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Osman Uçar, Erkul Öztemel, Hamza Doğan, Güngör Koca, Musa Şen ve Zeki Balcıoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Tüm sanıkların emekli maaşları üzerine konulan tedbir kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların üzerindeki adli kontrol şartlarının da devamına hükmetti. 36 sanığın tutukluluk halinin devamına  hükmeden mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 21 Mayıs'da Silivri'de görülmesini karar verdi.  
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında iş adamlarının da bulunduğu 55 sanık bulunuyor. İddianamede, 55 sanığın, terör örgütü FETÖ'nün okullarında ve bunlarla ilgili bazı şirketlerde hissedar ortak oldukları, şirketlerin yönetim kurullarında yer aldıkları, Bank Asya'da para artışlarının görüldüğü ve sanıklardan 4'ünün örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kulladığı öne sürülüyor. iddianamede, 55 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan  7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. (DHA)

ETİKETLER

FETÖtahliyeeğitim yapılanması

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24