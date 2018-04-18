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Yaşam

İş insanları Schengen sorununu çifte pasaportla aşmaya çalışıyor

İş insanları çözüm olarak yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasına rağbet göstermeye başladı

18 Nisan 2018 15:09

İş insanları Schengen Vizesi sorununu çifte pasaport ile aşmaya çalışıyor. Geçen yıl başlanan Yeşil Pasaport uygulaması ile Aralık 2017 rakamlarına göre 6 binden fazla kişi Yeşil Pasaport için başvurdu. Ancak pasaportların 2 yıl süreyle sınırlı olması ve eş ile çocukların faydalanamaması iş dünyasında yeni arayışlara sebep oldu. Bu arayışların sonucunda da yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması rağbet görmeye başladı.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in “Vize işkencesini ikinci pasaportla aşıyorlar” yazısına göre ABD, AB ve Çin vize konusunda Türkiye’yi epey zorluyor. Buna karşılık buralarda fuarlara katılmak, iş yapmak isteyen iş insanları yeni bir çözüm arıyorlar. Bu çözüm ise ikinci pasaport.

Ülker Bahamalar, Barbados, St. Vincent & Grenadines, St. Kitts & Nevis, Antigua & Barbuda, Trinidad & Tobago, St. Lucia gibi ülkelerin pasaportları büyük devletlerinkinden  daha geçerli olabildiğini ifade ederken St. Lucia’nın pasaportunun dünyanın 125, Bahamalar’ın 136, Barbados’un 140 ülkesinde vizesiz kullanılabildiğinin altını çiziyor. Türkiye pasaportunun ise 108 ülkeye vizesiz seyahat etme şansı verdiğini anlatan Ülker bu yüzden iş insanlarının çözümü birkaç yüz bin dolarlık bütçeyle, gayrimenkul alarak, bankaya para yatırarak veya yatırım yaparak farklı pasaport almakta bulduğunu anlattı.

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