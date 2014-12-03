'İş insanından komutana, gazeteciden vekile 160 kişi hakkında dinleme yapıldı' iddiası

2008-2009 yılları arasında sektörlerinin ileri gelen 160 ünlü isminin, “istihbari dinleme” adı altında, ‘terör ve organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle’ dinlendiği iddia edildi. Hürriyet Gazetesi’nin santral numaralarından Doğan Holding’in üst düzey yöneticilerinin neredeyse tamamının dinlendiği öne sürülen habere göre; listede işadamları Ferit Şahenk’ten, Ali Koç ve Mehmet Emin Karamehmet’e, eski Genelkurmay Başkanları İsmail Hakkı Karadayı’dan, Hüseyin Kıvrıkoğlu’na, gazeteci Mehmet Yakup Yılmaz’dan, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar ve Can Dündar’a kadar çok sayıda isim var.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberi aynen şöyle:

Çoğu kod isimlerle alınan mahkeme kararlarının ardından 2008-2009 yılları arasında yapılan telefon dinlemeleri İstanbul Emniyeti tarafından ‘istihbari dinleme’ çerçevesinde gerçekleştirildi. Listede Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, işadamları Ali Koç, Mehmet Emin Karamehmet, eski Genelkurmay Başkanları Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, eski Deniz Kuvvetleri Komutanları Oramiral Vural Bayazıt ve Oramiral Bülent Alpkaya, gazeteciler Uğur Dündar, Mehmet Yılmaz, Yılmaz Özdil, Tufan Türenç, Can Dündar, Faruk Bildirici, Soner Yalçın, Şirin Payzın, Cengiz Semercioğlu gibi isimler var. ‘Moskof Cariye Hürrem’, ‘Pargalı’ ve ‘Hatice’ gibi tarihi romanların yazarı Fatma Demet Altınyeleklioğlu da dinlenenler arasında...

20 bin dinleme

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün arşiv kayıtlarında yapılan incelemelerde, dinlemeye alınmış pek çok telefon numarası tespit edildi. Bunun üzerine bu telefonların kimlere ait olduğu teker teker araştırıldı. Yaklaşık 2.5 aydır devam eden çalışma sonunda ‘telekulağın’ çalışma yöntemi gözler önüne serildi. Sonuçta işadamları, gazeteciler, askerler, bürokratlar ve öğretim görevlilerinin aralarında bulunduğu 160 kişinin, ‘terör ve organize suç örgütü üyelerinin yanlarına monte edilerek’ dinlendikleri ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla yapılan dinlemelerin çoğunda kod isimlerin kullanıldığı, bazılarının soyadlarının bile olmadığı anlaşıldı. Dinleme kararlarına yaptıkları işler ve konumları da konulmamıştı. IMEI numaraları üzerinden dinlenen telefonlar, sadece İstihbarat Şube Müdürlüğü ile de sınırlı değil. İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ile Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde de geçmiş yıllara dönük yapılan araştırmalarda yaklaşık 20 bin telefon dinlemesi belirlendi. Bu 3 şubede incelemelerin sürdüğü, listenin bu incelemeler soncunda netleşeceği ifade edildi.

Avukatı bile

Telefonları dinlenenler arasında haklarında dava açılan, gözaltına alınan ve tutuklu olarak yargılananlar da var. Gazeteci Soner Yalçın bu isimlerden biri. Odatv davası kapsamında 2011 yılında tutuklanan Soner Yalçın, 2008’in mart ayından haziran ayına kadar 3 ay boyunca dinlenmiş. İstanbul Askeri Casusluk davasının sanıklarından Ebru Nilhan Bozkurt’un telefonları ise 2008’in ocak ayı ile 2009’un mart ayı arasında 3 ay dinlenmiş. Bozkurt bu telefon dinlemesinden yaklaşık 1.5 yıl sonra İstanbul Askeri Casusluk davasında şüpheli oldu. Ancak dava dosyasında telefon dinleme görüşmeleri yer almadı. Aynı şekilde Soner Yalçın’ın da 2008’deki telefon görüşmeleri dava dosyasında yoktu. Bir diğer benzer telefon dinlemesi de Ergenekon davasının sanıklarından Yarbay Mustafa Dönmez’e ait. Dönmez’in telefonları 2008’in kasım ayı ile 2009’un şubat ayı arasında dinlenmiş. Polis Mustafa Dönmez’in telefonunu dinlemekle kalmamış, avukatı Gülten Güven’i de dinlemiş.

Kodlarıyla o isimler

İş dünyası

Ferit Şahenk - FERİT (Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı)

Yıldırım Ali Koç - ALİ (Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi)

Caroline Nicole Koç - CANAN (Mustafa Koç’un eşi)

Mehmet Emin Karamehmet - MAHMUT (Çukurova Holding’in sahibi)

Mustafa Süzer - MUSTAFA (Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

Fevzi Bülent Özaydınlı - BÜLENT (Migros’un ortağı ve CEO’su)

Atalay Şahinoğlu - ATALAY (Nuh Çimento eski Genel Müdürü-Demirören Holding Koordinatör ve Danışmanı)

Hüsamettin Kavi (BEMKA Emaye Bobin Teli A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı)

Erol Altaca - EROL (Altaca Dershaneleri’nin sahibi)

Mehmet Yörük - MEHMET (Doğan Holding Finans ve Fon Yönetimi Başkan Yardımcısı)

Melih Türker - MELİH (O tarihte Petrol Ofisi Genel Müdürü)

Ertan Çakır - ERTAN (O tarihte Petrol Ofisi Satışlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı)

Ahmet Toksoy - (Doğan Holding Mali İşler Başkanı)

Ali İhsan Karacan - ALİ İHSAN (O tarihte Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi)

Yener Şenok - YENER (Doğan Holding Mali İşler Başkan Yardımcısı)

Hakan Genç (O tarihte Doğan Holding Avrupa Temsilcisi)

Süleyman Kocakaya (O tarihte Doğan Dış Ticaret Yöneticisi)

Dursun Ali Yılmaz - DURSUN (O tarihte Hürriyet Gazetesi Mali İşler Başkanı)

Halil Özkan - FARUK (O tarihte Hürriyet Gazetesi Mali İşler Müdürü)

Yavuz Ada (Hürriyet Gazetesi Muhasebe Müdürü)

Memduh Karakullukçu - MENDUH (2007-2010 arası TÜSİAD Başkan Danışmanı)

Sezai Çanakçı - SEZAİ (Çanakçılar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı)

İbrahim Çağlar - İBRAHİM (Nurtop A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı-İTO Başkanı-MÜSİAD Kurucu Üyesi)

Ömer Lütfi Karagöz - ÖZAY (Migros İletişim ve Bilgi Güvenliği Müdürü)

Tanıl Küçük - CEMAL (O tarihte İstanbul Sanayi Odası eski başkanlarından)

Medya dünyası

Vuslat Doğan Sabancı (Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı)

Mehmet Yakup Yılmaz (Gazeteci-Yazar)

Tufan Türenç - TUFAN (Gazeteci)

Ruşen Çakır - RUŞEN (Gazeteci)

Mehmet Murat Yetkin - MURAT (Gazeteci)

Zafer Mutlu - ZAFER (Gazeteci)

Serdar Akinan - (SKY Türk eski Yayın Yönetmeni)

Cem Aydın (Doğuş Grubu eski Genel Müdürü)

Yılmaz Özdil - YILMAZ (Gazeteci-Yazar)

Can Dündar - CAN (Gazeteci)

Aslı Aydıntaşbaş - ASLI (Gazeteci)

Mehmet Faraç - MEHMET (Gazeteci)

İsmail Küçükkaya - İSMAİL (Gazeteci)

Süleyman Serdar Çaloğlu - SERDAR (Show TV eski Genel Müdürü)

Mirgün Cabbas - SIRRI (Televizyoncu)

Uğur Dündar - UĞUR (Gazeteci)

İbrahim Yıldız - (Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni) - Dinleme kararı yok

Abbas Güçlü - (Gazeteci) - Dinleme kararı yok

Amberin Zaman - MEHMET (Gazeteci)

Şirin Payzın Acet - ŞİRİN (Televizyoncu)

Nihat Genç - NİHAT (Yazar)

Oylum Talu - CEYLAN (Televizyoncu)

İbrahim Özay Şendir - ÖZAY (Gazeteci)

Rasih Yılmaz - RASİH (Gazeteci-Yayıncı)

Selahattin Sadıkoğlu - SELAHATTİN (Gazeteci)

Ergün Diler - ERGÜN (Gazeteci)

Cengiz Semercioğlu - CENGİZ (Gazeteci)

Engin Ardıç - HALİL (Gazeteci)

Bedri Baykam - BEDRİ (Ressam)

Melih MERİÇ - MELİH (Televizyoncu)

Metin Yüksel - METİN (Gazeteci)

Saner Ayar - SONER (Show TV eski Genel Müdürü)

Selçuk Tepeli - RECEP (Gazeteci/Şimdiki Habertürk Genel Yayın Yönetmeni)

Saynur Tezel Özgentürk - SAYNUR (Televizyoncu)

Ruhat Mengi - RUHİ (Gazeteci)

Orhan Gökdemir - SERDAR (Gazeteci)

Bülent Çöltekin - BÜLENT (Televizyoncu)

Rıdvan Bıyık - YAVUZ (Televizyoncu)

Mustafa Şekeroğlu - MUSTAFA (Gazeteci)

Fevzi Mete Çubukçu (Gazeteci)

Sinem Vural (Gazeteci)

Gülden Aydın (Gazeteci)

Mehmet Nuri Çolakoğlu - MEHMET NURİ (Gazeteci)

Faruk Bildirici - FARUK (Gazeteci)

İbrahim Serdar Akinan - SERDAR (Gazeteci)

Şükran Suna Vidinli - SUNA (TV programcısı)

Arslan Bulut - ARSLAN (Gazeteci)

Özdemir İnce - ÖZDEMİR (Yazar)

Uğur Şevkat (Gazeteci TV programcısı)

Diğer isimler

Bülent Küçüktürkmen (İşadamı))

Prof. Erdoğan Teziç (Eski YÖK Başkanı)

Orhan Birgit (Eski milletvekili Aydın Doğan Vakfı eski Yürütme Kurulu Başkanı)

Kuzey Deniz Komutanlığı santral numarası

Prof. Muhammed Şahin (İTÜ Rektörü)

Prof. Necla Pur (2006-2010 yılları arası Marmara Üniversitesi Rektörü)

İlter Türkmen (Eski Dışişleri Bakanı ve Büyükelçi)

Reşat Altay (Eski Trabzon Emniyet Müdürü)

Prof. Fatma Feyza Darandeliler - MEHMET (İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanlarından)

Aykut Zahid Akman (RTÜK eski Başkanı)

Fatma Nur Serter (CHP milletvekili)

Selahattin Çetiner (Eski İçişleri Bakanlarından)

Prof. Tanay Sıdkı Uyar - ÖMER (Marmara Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Yunus Söylet (İstanbul Üniversitesi Rektörü)

Yaşar Yazıcıoğlu (Eski Başbakanlık Müsteşarı)

Prof. Ahmet Altınel (İstanbul Üniversitesi Zooteknik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)

Muharrem İnce (CHP Milletvekili)

İlter Terzioğlu (Eski TURKCELL Şebeke Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı)

Prof. Hasan Can Okutan (İTÜ Kimya Ana Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Ahmet Zekai Görgülü (İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı Başkanı)

Ferruh Taşdemir (Yapımcı)

Kemal Nehrozoğlu (Cuhmurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri)

Sadettin Tantan (Yurt Partisi Genel Başkanı)

Prof. Faruk Erzengin (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi eski Dekanı)

Prof. Hüseyin Faruk Karadoğan (Eski İTÜ Rektörü)

Prof. Ayşe Soysal (Boğaziçi Üniversitesi Rektörü)

Prof. Emin Durul Ören (Yıldız Üniversitesi eski Rektörü)

Ömer Vehbi Hatipoğlu (Siyasetçi)

Saadet Yıldırım (Türk Dünyası

Araştırmaları Vakfı Genel Başkanı)

Prof. Ali Akyüz (İstanbul Üniversitesi Cerrahi Tıp Bölümleri Öğretim Üyesi)

Mehmet Moğultay (Eski Bakan)

Lale Apaydın (TÜBİTAK Çalışanı)

Musa Çam (CHP Milletvekili)

Mehmet Akkan Suver (Marmara Grubu Stratejik Sosyal Araştırma Vakfı Genel Başkanı)

Yılmazer’in dönemi

İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Edip Vural ve ekibinin çalışmaları sonunda ortaya çıkan yasadışı dinlemeler üzerine soruşturma derinleştirildi ve Mülkiye Başmüfettişi Turgay Alpman ile Polis Başmüfettişi Selim Kutkan bu dosya için özel olarak görevlendirildi. Polisin yaptığı ilk tespitler üzerinden çalışmayı derinleştiren müfettişler, sahte isimler ile yapılan telefon dinlemeleri için alınan mahkeme kararlarını da belgeledi. Bu dinlemelerin yapıldığı dönemde İstanbul Emniyeti İstihbarat Şubesi’nin başında Ali Fuat Yılmazer görev yapıyordu. Yılmazer, daha önce ortaya çıkarılan yasadışı telefon dinlemeleriyle ilgili iddialar çerçevesinde halen tutuklu bulunuyor.

Organize

İstanbul’da Mülkiye Müfettişleri’nin yasadışı ve usulsüz telefon dinleme olaylarına yönelik olarak daha önce hazırladıkları bir raporda da dinleme eylemlerinin ‘sistematik, planlı ve organize’ bir görünüm arz ettiğine vurgu yapılarak, bu dinlemelerin ‘belirli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik’ olduğuna dikkat çekilmişti. Bu rapor da son soruşturmayı yürüten Mülkiye Başmüfettişi Turgay Alpman ve Polis Müfettişi Selim Kutkan tarafından hazırlanmıştı.

IMEI ile dinleme nedir?

HER bir GSM telefon cihazına üretim aşamasında IMEI numarası yükleniyor. IMEI ‘International Mobile Equipment Identity’nin (Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği) numarası her bir cihazın kimlik numarası olup 15 haneden oluşur, tek ve benzersizdir. Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’nın telefonları da Devrimci Karargah dosyasında sahte isim ve IMEI numarası üzerinden dinlenmişti. Avcı, bu şekilde telefon dinlemesi yapılmasının yasadışı olduğunu söylemişti.