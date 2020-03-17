Palmali Grubu'nun kurucusu Gurbanoğlu, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevkedilen Palmali Grubu'nun kurucusu iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, şüpheliler hakkında yapılan şikayet, ihbar ve Mali Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler doğrultusunda TCK'nın 314/2. maddesi uyarınca "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Mahkemesinden arama ve gözaltı kararı alınmıştı. Karar doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Gurbanoğlu ile şirket yöneticisi Perker, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Gurbanoğlu tutuklandı.

Öte yandan Gurbanoğlu ile aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş kadını Nuray Nurcihan Perker, çıkarıldığı hakimlikçe 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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