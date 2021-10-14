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İş insanı kaçırıp, 1,5 milyon TL fidye alan 9 kişi yakalandı

14 Ekim 2021 12:42

Mersin'de bir iş insanını çiftlik evinde rehin tutarak 1,5 milyon TL fidye alan 9 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birden fazla kişiyle yağma olayına karışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin Konya’da yaşayan 2 iş insanını mağdur ettikleri, bu kişilerden birini Mersin’de çiftlik evinde zorla tuttukları ve 1,5 milyon TL fidye alarak bıraktıkları saptandı.

Yapılan teknik takibin ardından şüphelilere yönelik Mersin ve Diyarbakır’da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 401 gram esrar, 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 şarjör, 57 mermi, 2 tabanca ve tabancalara ait şarjör, 2 av tüfeği, 7 kartuş, 24 fişek ile iş insanına ait 150 bin TL’lik çek ele geçirildi.

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