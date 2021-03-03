İş insanı İpek Hattat'ın bir kuryeye işkence yaptığı iddia edildi

İş insanı İpek Hattat ve sevgilisinin bir kuryeyi alıkoyup işkence ettiği iddia edildi. Kurye Renas D., "2 saat geçtikten sonra polisler geldi ama kapıyı açmadı. Polisler kapıyı kırıp içeriye girdiler ve beni kurtardılar" derken, gözaltına alınan Hattat'ın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hattat Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Hattat'ın, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesini alıkoyduğu, sevgilisi ve şoförüyle birlikte kuryeye işkence ettiği öne sürüldü.

Odatv'nin haberine göre; İstanbul'un Sarıyer ilçesinde oturan İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Ancak tablet yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine şirket, kuryesini gönderdi. Hattat, sevgilisi ile şoförünün kendisini evde alıkoyduğunu ve işkence ettiğini söyleyen kurye Renas D., polislerin kapıyı kırarak kendisini kurtardığını belirtti.

Hattat'ın gözaltına alındığını ifade eden Renas D.'nin şunları söyledi:

"İpek Hattat’ın evine gittim tableti almaya. Güvenlikle beraber girdik içeri. Kimliğimi güvenliğe bıraktım. İpek Hattat’ın evinin önüne gittik. Sevgilisi kapının önündeydi. İpek Hattat sonra çıktı. ‘Dolandırıcı’ diye bağırdı direk. Beni içeriye alıp kapıyı kilitlediler. Sonra hakaretler olsun, baskı olsun her şeyi yaptılar. Telefonu elimden zorla çekip paramparça etti İpek Hattat. Patronum, İpek Hattat ile konuştu, ona da hakaret etti. 2 saat geçtikten sonra polisler geldi ama kapıyı açmadı. Polisler kapıyı kırıp içeriye girdiler ve beni kurtardılar. Sonra karakola gittim, ifade verdim, İpek Hattat gözaltına alındı."

Mala zarar ve hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınan İpek Hattat'ın serbest bırakıldığı öğrenildi.