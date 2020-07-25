İş insanı Can Atay'ın eşinden şiddet iddiası: Ayrılmak istediğimi söyleyince boğazımı sıktı, gözümü hastanede açtım

Yüksek mimar Polen Atay, geçen yıl evlendiği Gezi Hotel Bosphorus’un sahibinin oğlu iş insanı Can Atay’ın kendisine şiddet uyguladığını ve son gerçekleşen olayda ölüme terk edildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Çift, 22 Haziran 2019’da evlendi. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Polen Atay, 14 Temmuz 2020’de eşi Can Atay’ın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikâyetçi oldu; “Can Atay bana karşı ilk şiddetini düğünümüzden 4 gün önce uyguladı. Düğünde çekilen birçok fotoğrafımızda kollarımın mor olması nedeniyle Photoshop uygulandı" dedi.

"Boğazımdan sıkıp itti, bayıldım; Can doktorlara benim intihar etmeye çalıştığımı söylemiş"

"Hem Can ile hem de ailesiyle yaşananlar artık katlanılmaz bir hal aldığı için ayrılmak istediğimi söyledim. Can bu sözüm üzerine boğazımdan sıkarak beni itmesi sonucu düştüm ve bayıldım" diyen Polen Atay, şöyle devam etti:

"Gözlerimi hastanede açtım. Can benim intihar etmeye çalıştığımı söylemiş. Öğrendim ki benim öldüğümü zannetmiş ve suçtan kurtulmak için böyle bir senaryo kurgulamış. Beni öldürmek için bir süre ambulansı aramamış. Beni ölüme terk etmiştir.”

Mahkeme Atay'ın evine ve iş yerine yaklaşmamasına hükmetti

Mahkeme, Polen Atay’ın 2 ay süreyle Can Atay’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Polen Atay’ın eşini iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, evine ve iş yerine yaklaşmamasına hükmetti.

Can Atay, 21 Temmuz’da ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma’ davası açtı.