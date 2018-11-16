İş insanı Ali Rıza Gültekin'in katil zanlılarının kimlikleri tespit edildi

Ünlü iş insanı Ali Rıza Gültekin'in Beşiktaş'ta silahlı saldırı sonucu öldürülmesi ile ilgili 3 saldırganın kimliği belirlendi. Polis, Gültekin'i vuran kişilerin Mustafa B., Rıdvan D. ve Sergen G. olduğunu tespit etti. Olaydan sonra kaçan saldırganlar her yerde aranırken, cinayetin nedeni henüz belirlenemedi.

Vücuduna 7 kurşun isabet etmiş

Öte yandan Ali Rıza Gültekin'in ön otopsi raporunda vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirtildi. 9 mm çapındaki mermilerin birinin Ali Rıza Gültekin'in başına diğerlerin ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği öğrenildi.

Polis korumasının yanında öldürmüşler

Cinayet sırasında Gültekin'in beraberinde resmi polis koruması olduğu öğrenildi. Savcılık, koruma polisi ile içeride bulunan emekli bir polisin tabancalarına incelenmek üzere el koydu. Olay anında içeride bulunan 21 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Üç yıl önce de saldırıya uğradı

Üç yıl önce de içinde bulunduğu otomobil Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan Gültekin, 2012'de satın aldığı, erkek giyim markası Crispino ile adından söz ettirdi. Crispino markası ile 100 mağaza açma hedefi olduğunu açıklayan Gültekin'in, ünlü markayı devrettiği anlaşıldı.

Cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Gültekin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı, yarın Sancaktepe'de bulunan Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından ise toprağa verilecek. (DHA)