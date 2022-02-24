İş insanı, 8 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu; infaz düzenlemesinden faydalanıp 30 gün yatıp çıktı

Bursa'da, 2014 yılında 2,48 promil alkollüyken kaza yapıp 8 yaşındaki Kutay Zengingönül’ün ölümüne neden olan iş insanı Mehmet Kamil Özkan’a yerel mahkemenin iyi hal indirimi uygulayarak verildiği 6 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. 2020 yılında yapılan infaz düzenlemesi ile cezası yarıya inen ve denetimli serbestlik hakkını da kulllanan Özkan, sadece 1 ay cezaevinde kaldı.

Bursa'da 2014 yılının mart ayında lüks aracıyla otoyolda zikzaklar çizerek ilerleyen iş insanı Mehmet Kamil Özkan, bir otomobile arkadan çarptı. Özkan'ın çarptığı otomobilde bulunan 8 yaşındaki Kutay Zengingönül hayatını kaybetti, annesi, babası ve kardeşi ağır yaralandı.

Yasal sınırın 5 katı fazla alkollüydü

Mehmet Kamil Özkan'ın, kazadan sonra yapılan alkol muayenesinde 2,48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasal sınırın tam 5 katı fazla alkollü olan Özkan, bir gün bile gözaltında kalmadı.

Açılan davada Özkan'ı önce dönemin AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, sonra da ünlü ceza hukukçusu Prof. Köksal Bayraktar savundu.



Mehmet Kamil Özkan'ın kazadan hemen sonra yapılan alkol muayenesi

Görsel: Independent Türkçe

İyi hal indirimi uygulandı

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, yargılamanın sonunda Özkan'a "taksirle ölüme sebep olma" suçundan önce 8 yıl hapis cezası verildi ardından iyi hal indirimi uygulanarak cezası 6 yıl 8 aya düşürüldü.

Karardan sonra dönemin Bursa Cumhuriyet Başsavcıvekili Mesut Turan kararı temyiz etti. Turan'ın temyiz dilekçesinde, Mehmet Kamil Özkan'ın 2. 48 promil alkolle araç kullandığı için Kutay Zengingönül'ün hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle "olası kastla ölüme sebep olma" suçundan cezalandırılması istendi. Ayrıca, "Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği cezada uygulanan iyi hal indiriminin adalet duygusunu sarstığı" belirtildi.

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayla ilgili tebliğnamesinde, Özkan'a verilen cezada alt sınırdan uzaklaşılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Yargıtay, yerel mahkemenin kararını onadı, infaz düzenlemesi nedeniyle 1 ay hapis yattı

Dosyayı, aradan geçen 8 yıldan sonra karara bağlayan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bozma isteklerini dikkate almadı ve yerel mahkemenin iyi hal indirimli cezasını onadı. Yargıtay'ın onama kararından sonra iş insanı Mehmet Kamil Özkan 2021 yılının kasım ayında cezaevine girdi. Ancak 2020 yılında yapılan infaz düzenlemesiyle Özkan'ın cezasının yarısı indirildi. Kalan 3 yıl 4 aylık cezada ise yine infaz düzenlemesiyle getirilen 3 yıllık denetimli serbestlik hakkını kullanan Özkan, kalan 4 aylık cezasının 1 ayını kapalı cezaevinde geçirdi. Açık cezaevine aktarılan Özkan, pandemi izniyle birlikte hapishaneden çıktı.

Bu dava güçlüyle güçsüzün, zenginle fakirin davasıydı"

Zengingönül ailesinin avukatı Özgür Yağmur, Özkan hakkında tazminat davası açacaklarını söyledi. Yağmur, "Bu dava güçlüyle güçsüzün, zenginle fakirin, kısacası kısa çöple uzun çöpün davasıydı. 8 yıl süresince 1 günü dahi cezaevinde geçirmeyen Mehmet Kamil Özkan'ın nihayet, sadece 30 gün de olsa cezaevi yüzünü görmesi hangi duyguları ne kadar tatmin eder ya da soğutur, onu da kamuoyunun bırakmak gerekir" dedi.