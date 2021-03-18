İş insanı 2,48 promil alkolle kaza yaptı, 8 yaşındaki Kutay Zengingönül davasında 7 yıldır karar çıkmadı!

2014 yılında 8 yaşındaki Kutay Zengingönül'ün hayatını kaybettiği kazada 2,48 promil alkol tespit edilen Mehmet Kamil Ö.'yü önce eski AKP Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun ve şimdi Adalet Bakanı Yardımcısı olan Zekeriya Birkan'ın ortak olduğu büro sonra da Prof. Köksal Bayraktar savundu. Kazayla ilgili nihai karar ise 7 yıldan bu yana verilmedi.

İş insanı Mehmet Kamil Ö. Bursa'da bir restoran çıkışından sonra bindiği jipiyle, başka bir otomobile çarptı. 2014 yılının mart ayında yaşanan kazada, Zengingönül ailesinin otomobili hurdaya döndü. Kaza, aracın içinde bulunan 8 yaşındaki Kutay Zengingönül'ü hayattan kopardı.

Otoyolda zikzaklar çizerek ve yüksek süratle ilerleyen Mehmet Kamil Ö.'nün kazadan hemen sonra alkol muayenesinde tam 248 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yani yasal sınırın tam 5 katı.

İlk avukatı dönemin AKP İl Başkanı

Indyturk'tan Can Bursalı'nın haberine göre; 8 yaşındaki Kutay'ın hayatını kaybetmesine sebep olan kazadan sonra, iş insanı Mehmet Kamil Ö.'nün o dönem avukatları devreye girdi.

Mehmet Kamil Ö.'nün avukatlığını, o dönem AKP Bursa İl Başkanı olan Cemalettin Torun ve şimdi Adalet Bakan Yardımcısı olan Zekeriya Birkan'ın ortak olduğu hukuk bürosu üstleniyordu. Kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle, Torun ve Birkan'ın ortağı olduğu hukuk bürosu, Mehmet Kamil Ö.'nün avukatlığını bıraktı.

Mehmet Kamil Ö. Torun ve Birkan'dan sonra, Prof. Dr. Köksal Bayraktar'la anlaştı.

6 yıl 8 ay ceza verildi, 1 gün bile gözaltında kalmadı

Kutay'ı hayattan koparan Mehmet Kamil Ö. kazadan sonra bir gün bile gözaltında kalmadı. Açılan davada ise, 2015 yılının sonunda karar çıktı. İş insanı Mehmet Kamil Ö. hakkında "taksirle ölüme sebep olma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ardından bu ceza 1/3 oranında arttırılarak 8 yıla çıkarıldı. Mehmet Kamil Ö.'nün sabıkasız olması ve iyi hal indirimiyle ceza 6 yıl 8 aya düşürüldü.

Karar çıktı, iyi hal uygulandı, Başsavcı Vekili "Adalet duygusunu sarstı" dedi

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 2015 yılının sonunda çıkan karardan sonra, dönemin Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mesut Turan kararı temyiz etti. Turan'ın temyiz dilekçesinde, Mehmet Kamil Ö.'nün 248 promil alkolle araç kullandığı için Kutay Zengingönül'ün hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle "olası kastla ölüme sebep olma" suçundan cezalandırılması istendi. Ayrıca, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği cezada uygulanan iyi hal indiriminin adalet duygusunu sarstığı belirtildi.

Yargıtay Başsavcılığı'ndan bozma yönünde tebliğname

Kazanın üzerinden geçen onca yıl sonra, Yargıtay'a taşınan dosyaya ilişkin, geçen yılın ağustos ayında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne tebliğnamesini sundu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesinde, Mehmet Kamil Ö.'nün çok yüksek oranda alkollü olduğu ve yüksek süratle zikzaklar çizerek trafikte seyrederken Zengingönül ailesinin aracına çarparak Kutay'ın ölümüne neden olduğuna dikkat çekildi.

Tebliğnamede, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği ceza yetersiz bulundu ve alt sınırdan daha fazla uzaklaşılarak, Mehmet Kamil Ö.'ye daha fazla ceza verilmesi istenerek, 12. Ceza Dairesi'ne bozma yönünde görüş bildirildi.

7 yıldır karar çıkmadı

Kazanın üzerinden tam 7 yıl, mahkemenin kararının ve dosyanın Yargıtay'a taşınmasının üzerinden 6 yıl, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne tebliğnamesini sunmasının üzerinden de 7 ay geçti.



Kutay bugün yaşasaydı 15 yaşında olacaktı fakat 8 yaşında onu hayattan koparan kazayla ilgili nihai karar 7 yıldır verilemedi.