İş ilanları için arama motoru geliştirdiler



Berlin’in en popüler semtlerinden birinde 4 genç girişimci… Bunlardan 28 yaşındaki Robin Haak, Jobspotting adlı firmanın ticari bölümüne bakıyor, bilişim devi Google’nin tecrübeli üç eski elemanı da programlamadan sorumlu. Bu dört genç girişimcinin hedefi internette iş aramayı kolaylaştırmak ve Spotify, Pandora ve Netflix’in müzik ve film piyasasında sunduğu hizmeti, iş arama alanında sunmak.

Robin Haak bunu şöyle özetliyor: "Yani tavsiyelere dayanan ve bilgisayarın öğrenebileceği bir şey, neden iş arama alanında da olmasın? Yanıt çok basit: Çünkü bunu teknolojik olarak başarmak çok zor. İş ilanı sunan birçok internet sitesi, bunu zaten yıllardır deniyor. Bunun için semantik arama ile metinlerin tamamen taranması gerekiyor. Ayrıca iş arayanlara ait birçok verinin toplanması, yani onların yetenek profilinin çıkarılması gerekiyor. Daha sonra da bu iki sayfanın karşılaştırılıp doğru eşleştirmenin yapılması."

Veri güvenliği

İşte Jobspotting, 2015 yılının başından itibaren tam da bu hizmeti sunuyor. Meta arama motoru, Almanya ve İngiltere’de bilişim ve pazarlama alanında yaklaşık 200 bin iş ilanına erişim sağlıyor. Robin Haak, özellikle bu alandaki gereksinimin büyük olduğuna dikkat çekiyor. Jobspotting, firmaların iş ilanı verdiği birçok internet sitesi ve platform ile ortak çalışıyor. Meta arama motoru, diğer arama motoru ve veri tabanlarını sorguladıktan sonra ilanları sınıflandırıyor, analiz ediyor ve kendi müşterisini, uygun iş ilanından haberdar ediyor.

İş arayan kişinin söz konusu listedeki hareketlerine göre yani iş ilanını kabul edip etmemesine veya becerilerini sınırlandırmasına göre program o kişiyi giderek daha yakından tanıyor. Tüm bunlar, patentine başvurulan bilgisayar algoritması sayesinde mümkün olabiliyor. Robin Haak, tüm bu veriler toplanırken kullanıcının veri güvenliğinin kesinlikle korunduğunu kaydediyor ve "Biz kullanıcılarımızın sadece eposta adresine sahibiz. Ama onların nerede oturduğunu ne yaptığını bilmiyoruz. Açılan profillerin tamamen anonimleştirildiğini söylemek yanlış olmaz" diye konuşuyor.

Robin Haak, bu hizmeti başkalarının taklit etmesinden ise hiç korkmuyor. Zira Haak, bu işin uzmanı 5 kişinin, en iyi imkanlarla bu teknolojiye en erken 24 ayda ulaşabileceğini söylüyor. Bu süre ise yeni kurulan bir internet firması için neredeyse bir ömür anlamına geliyor.

'Zoru başarmak'

Kâr etmek şimdilik ikinci planda. Firmanın öncelikli hedefi ise büyümek ve tanınmak. Peki Jopspotting nasıl para kazanıyor? Jobspotting ile birlikte çalışan diğer portallar, tıklanma sayısı ve kullanıcı başına firmaya 25 cent ödüyor. Haak "Kullanıcı başına, 25 centten bir ayda yaklaşık 4 euro kazanıyorum. Bir kullanıcı da yaklaşık 3 ile 6 ay arasında müşteri olarak kalıyor. Her kullanıcı ile bu rakam katlanıyor. Eğer 100 bin kullanıcıya ulaşırsam birkaç ay sonra belki 600 bin euro kazanabilirim" diye konuşuyor.

Jobspotting ömrünün daha ilk iki ayında yaklaşık 20 bin kullanıcaya ulaşmış. Yine de firma, bu sayı ile henüz ciddi ölçüde para kazanamıyor. Çalışanlara şimdilik 'cepten' ödeme yapılıyor. Haak’a göre bir teknoloji firmasında tüm para öncelikle çalışanlara yatırılıyor. O nedenle bu işin en iyilerini bulmak çok önemli.

28 yaşındaki girişimci Haak’a göre kim kendine ulaşılabilir hedefler koyarsa, kendi kapasitesini yeterince zorlamıyor demektir.