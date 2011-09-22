İş ilanıyla vurgun

T24- İzmir’de gazetelere eleman arandığı ilanları verdikten sonra kendilerine ulaşan işsiz kişileri, yurtdışında iş vaadinde bulunarak pasaport, vize ve iş başvurusu işlemleri için 400 liradan 2 bin TL’ye kadar para alarak dolandıran Hasan Hüseyin Mutlu (31) ve eşi Lale Mutlu (27) polise gelen ihbar e-postasıyla yakalandı.







Hürriyet'in haberine göre çiftin evinde, mağdurların fotoğraflarının yapışık olduğu nüfus cüzdanları, isimlerinin ve telefon numaralarının yer aldığı ajandalar ile bu kişilere ait çeşitli belgeler ele geçirildi.





Mutlu’nun, kendilerine ulaşan kişilerle ilk olarak sekreteri gibi karısını görüştürdüğü belirlendi. Ardından da işyeri sahibi gibi davranarak gemicilik, inşaat ve otomotiv alanında 3 bin 500 Euro maaşla yurtdışına işçi gönderdiklerini, bunun için de gerekli belgelerin yanı sıra masraf adı altında para aldıkları saptandı. Çiftin 50’ye yakın kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı.