İş ilanında kadın sığınma evinin adresi yayınladı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin 'isim vererek öğretim üyesi arayan' ilanından sonra bir ilan skandalı da Bolu'da yaşandı. Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, kadın konukevi için ihale açtığı 'Yüklenici mutfağında yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmetleri işi' ihalesi yerel bir gazetede yayınlandı. Resmi ihale ilanında Kadın Konukevi'nin adres ve telefon numaraları yer aldı.



Doğan Haber Ajansı'ndan Mutlu Yuca'nın haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 'Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi' yönetmeliğinin 16'ncı maddesinin 'd' bölümünde "Konukevinin adresi gizli tutulur, yazışmalarda ŞÖNİM'in (Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri) adresi kullanılır" ifadesine yer verilirken, "Gizlilik ilkesinin" 17'nci maddesinde ise şu kurallara yer verildi:

1- Konukevi açılırken, gizlilik ilkesine uyulur. Konukevinin adresi, telefon numarası gizli tutulur. Konukevini tanıtan tabela asılmaz, temel atma ve açılış töreni düzenlenmez.

2- Yapılacak yazışmalarda kadınların, çocukların ve çalışanların isimleri belirtilmez, gerekli durumlarda üzerinde anlaşmaya varılmış kodlar kullanılır.

3- Kadın ve çocuklar ile gerekli görülen üçüncü kişilerin kimlik bilgileri ve adresleri ile önem taşıyan bilgiler tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur. Gizlilik kuralını ihlal edenler hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

'Arkadaşlar dikkat etmemişler'

Bolu Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Necdet Baytok adres ve telefon bilgilerinin verilmemesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi: "Kamu ihaleleri için EKAP sistemi var ve bizden bununla ilgili bilgi istemişler. Bizim arkadaşlarımız da konuyla ilgili adres ve telefon numaralarını bildirmişler. Normalde gizlilik ilkesi gereği kadın konukevlerinin adres ve telefonlarının verilmemesi gerekiyordu. Arkadaşlar dikkat etmemişler. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Bolu Valiliği'ni bilgilendirdik. Kadınlarımızın zarar görmesini istemezdik ve böyle bir talihsizlik olmuş."

'Soruşturma başlattık'

Bolu Valisi İbrahim Özçimen ise, "İhale mevzuatı gereği gerekli adreslerin verilmesi gerekiyor, bir yandan da kadınlarımızın korunması gerekiyor. Görevli arkadaşlarımız konuyla ilgili dengelemeyi yapamamışlar. Konuyla ilgili müfettiş isteyeceğiz. Gerekli soruşturmayı başlattık" diye konuştu.