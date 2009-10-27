İş ilanına başvuran kız 20 kişiye satıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 'Yatalak kadına bakacak yatılı kadın aranıyor' ilanına Sakarya'dan başvuran 22 yaşındaki genç kız, tevavüze uğradıktan sonra yaklaşık 20 kişiye para karşılığı satıldı.



Darıca’da oturan Yılmaz Çolak, bir gazeteye ‘yatalak eşime bakacak eleman arıyorum’ diye ilan verdi. Bu ilanı gören ve işe ihtiyacı olan Sakaryalı 22 yaşındaki R.Ö. Darıca’ya gelerek Yılmaz Çolak ile görüştü. Ancak önerilen 500 TL aylık ücreti az bulan R.Ö. işi kabul etmedi. Yılmaz Çolak ise bunun üzerine genç kızı arkadaşı 30 yaşındaki Gürol Çelik'e yönlendirdi.



‘Önce tecavüz, sonra satış’



İddiaya göre Gürol Çelik, iş umuduyla yanına gelen R.Ö.’ye önce tecavüz etti. Sonra da genç kızı zorla alıkoydu. Birkaç gün sonra da kızı Darıca’da oturan Basri- Aynur Filiz çiftinin evine gönderdi. Burada bir odaya kapatılan ve zorla tutulan R.Ö., ifadesine göre 20 gün boyunca 20 kişiyle para karşılığı ilişkiye girmeye zorlandı.



Bununla da yetinmeyen zorbalar, bu kez genç kızın Sakarya’da oturan ailesini arayarak, kızlarının ellerinde olduğunu belirtip, fidye istedi. Genç kızın ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine telefon aramalarından yola çıkılarak genç kızın alıkonulduğu ev bulundu.



Eve baskın yapan polis, R.Ö.'yü kapatıldığı odada bulurken, olayla ilgili olarak ilanı veren Yılmaz Çolak'la birlikte, genç kıza tecavüz eden Gürol Çelik ve genç kızı evde alıkoyup para karşılığı başka erkeklere satan karı- koca gözaltına alındı.

