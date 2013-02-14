İş için kura çekimini beklediler!

Mutki'de 4 aylık geçici süreyle okullarda çalıştırılmak üzere alınacak 35 kişilik kadro için başvuran 770 kişi kurayla belirlendi.



Zübeyir Dalga'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alana haberine göre, Bitlis’in Mutki İlçesi’nde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 4 aylık geçici süreyle okullarda çalıştırılmak üzere alınacak 35 kişilik kadro için 770 kişi başvurdu. İşe alınacaklar kurayla belirlendi.

Kura çekimi Mutki Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Kura çekimine Mutki Kaymakamı Oğuzhan Bulut, Bitlis İş-Kur Müdürü Alaattin Aslan ve başvuru yapanlar katıldı. Kura çekimi öncesi konuşan Bitlis İş-Kur Müdürü Alaattin Aslan, Bitlis genelinde 320 kişinin istihdam edileceğini ve bu iş için 5 bin 610 kişinin başvurduğunu söyledi. Daha sonra kurayla 35 kişinin ismi belirlendi.