İş hukuku bilmeme büyük kayıplara yol açıyor

İSTANBUL, (DHA) - ÇALIŞMA ilişkilerini düzenleyen kuralları bilmemenin veya eksik bilmenin maddi sonuçlarının ağır olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın Başbuğ, \"Öyle ki bütün kurallara uymaya gayret eden işverenler dahi basit hataların bedelini büyük kayıplarla ödemek zorunda kalabiliyor\" dedi.

İş hukuku, insani değerlerin en hassas olduğu hakları konu edinen bir alan. Hatta işçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen bu hukuk kuralları, değer yargılarının ve toplumsal gelişmişlik seviyesinin belirlenmesinde de etkili.

\"İşçi ve işveren arasındaki hak ve yükümlülükler ilişkisi, nasıl bir insan tasavvur ettiğimizi de ortaya koyar\" diyerek konunun önemine değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğr. Üyesi Prof. Dr. Aydın Başbuğ, iş hukukunun barındırdığı derin manevi bağ yanında, maddi sonuçları ile de toplumun birçok ferdini yakından ilgilendirdiğini dile getirerek, \"Çoğumuz işçi ya da işveren veya her iki toplumsal rolü de aynı anda paylaşıyoruz. Bir yandan işçi olarak çalışırken, diğer yandan oturduğu apartmanın “apartman görevlisini” istihdam eden işveren konumunda olabiliyoruz. Esasen pek çok kişi tahmin etmediği derecede iş hukuku ile içli dışlı konumda\" diye konuştu.

Çalışma ilişkilerini düzenleyen kuralları bilmemenin veya eksik bilmenin maddi sonuçlarının ağır olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın Başbuğ, \"Öyle ki bütün kurallara uymaya gayret eden işverenler dahi basit hataların bedelini büyük kayıplarla ödemek zorunda kalabiliyor. Endüstrileşmenin ve bunun yanında yeni üretim ve hizmet ilişkilerinin hem sayı hem de çeşit olarak gelişmesi ve yaygınlaşması karşısında iş hukukunun önemi gün geçtikçe artıyor\" ifadelerini kullandı.

“KAMUYA HİZMET EDECEĞİZ”

Bu ihtiyacı gidermek amacıyla hazırladığı \'İş Hukuku\' kitabının 5’inci baskısının gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Aydın Başbuğ, “Kitabı asistanım Dr. Mehtap Yücel Bodur ile birlikte yayınlandık. Her baskısında günün ihtiyaçlarına göre güncellenen ve gelişen kitabımız Beta Yayıncılık tarafından basıldı. İş hukukunun artan önemi ve İGÜ\'nün bu alanda verdiği önem ve yetişmiş kadrosu ile İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde de önümüzdeki süreçte koordinatörlüğümde iş hukuku, iş hukuku ve nitelikli hesaplamasertifika programları düzenleyeceğiz. Böylece İGÜ güncel bir konu hakkında önemli bir boşluğu doldurarak kamuya hizmet edecek” ifadelerini kullandı.