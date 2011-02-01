İş hayatına katılan kadın sayısı her gün azalıyor

T24 - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Türkiye’de Kadının Durumu 2010 Aralık Raporu’ açıklandı. Eğitim, sağlık, çalışma hayatı, bürokrasi ve siyasetteki kadın varlığının irdelendiği raporda, kırıklarla dolu bir karne ortaya çıktı.



Rapora göre, iş hayatına katılan kadın sayısı her yıl düzenli olarak azalıyor, kadınların çoğu evde oturmayı tercih ediyor. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce hazırlanan” Türkiye’de Kadının Durumu 2010 Aralık Raporu”nda kadınların eğitim, sağlık, çalışma hayatı, siyasete katılımdaki durumlarıyla şiddet sorunları ele alındı. Rapordan şu çarpıcı sonuçlar çıktı:



4 MİLYON OKUMA BİLMİYOR: Halen 4 milyona yakın kadın okuma-yazma bilmiyor. Bunların 2,5 milyonu 50 ve üzeri yaş grubunda bulunurken, 6-24 yaş arasında 220 bin kadın okuma yazma bilmiyor.



BİTLİS’İN DURUMU İÇ AÇICI DEĞİL: İlköğretimde kız çocuklarının okullaşma oranının en az olduğu iller Bitlis (yüzde 84.27), Van (yüzde 84.57) ve Hakkari (yüzde 85.05), en yüksek olduğu iller ise Ankara (yüzde 99.31), İzmir (yüzde 99.18) ve Mersin (yüzde 99,01) olarak belirlendi.



ÇALIŞAN SAYISI AZALIYOR: Kadınların işgücüne katılma oranının 1990’da yüzde 34.1, 2002 yılında yüzde 26.9, 2004 yılında yüzde 25.4, 2009 yılı için yüzde 26 olarak gerçekleşti.



YÜZDE 77’Sİ BEDAVA ÇALIŞIYOR: Kentteki kadınlara oranla (yüzde 22.3) kırsal alanda daha çok kadın işgücüne katılıyor (yüzde 34.6) gibi görünse de kırdaki 100 kadından 84’ü tarım kesiminde ve bunların yüzde 77’si herhangi bir ücret almaksızın aile işçisi olarak çalışıyor.



ÇOĞU TARIM SEKTÖRÜNDE: Türkiye’de istihdama katılan kadınların yüzde 41.7’si tarım sektöründe, yüzde 14.6’sı sanayi sektöründe, yüzde 43.7’si ise hizmetler sektöründe çalışıyor. İşgücüne katılmayan 100 kadından 62’si işgücüne katılmama nedeni olarak ’ev kadını’ olmalarını gösteriyor.



3’TE 1’İ SİGORTASIZ: Kayıtdışı çalışma kırsalda yüzde 68 (kadın yüzde 87.6, erkek yüzde 57.3) ve kentsel yerlerde yüzde 30.9 (kadın yüzde 34.8, erkek yüzde 29.7). Bu oran tarımsal faaliyetlerde yaklaşık yüzde 85.7 iken, tarım dışı faaliyetlerde yaklaşık yüzde 30.

OKUYANLARIN 5’TE 1’İ İŞSİZ: Kentte yaşayan en az lise mezunu genç kadın nüfusundaki işsizlik oranı yüzde 20.8, aynı durum erkeklerde yüzde 12.6.

YÜZ KADINDAN 12’İ PATRON: 100 kadından sadece 12.8’i kendi hesabına ve işveren konumunda bulunurken, 51.1’i herhangi bir ücret ya da yevmiye karşılığında, 34.8’i de ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor. Kadınların işgücüne katılma oranının 1990’da yüzde 34.1, 2002 yılında yüzde 26.9, 2004 yılında yüzde 25.4, 2009 yılı için yüzde 26 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

HER 4 PROFESÖRDEN 1’İ KADIN: Üniversitelerde kadın öğretim elemanı oranı yüzde 41.5. Profesörler içerisinde kadın oranı yüzde 27.4, doçentlerde kadın oranı yüzde 31.6, öğretim görevlileri arasında kadın oranı ise yüzde 38.5. Ayrıca, 154 üniversitenin 8’inde kadın rektör görev yapıyor.

BÜROKRASİDE KADIN AZ: Bürokraside üst düzey yöneticilerin yüzde 7’si kadın. Türk Dışişlerinde görev yapan 110 Büyükelçiden 11’i kadın. Türkiye’de kadın vali yok, 464 vali yardımcısından 10’u, 801 Kaymakam’ın 13’ü, 261 kaymakam adayının ise sadece 8’i kadın.

HİÇ KADIN VALİ YOK: Üst düzey bürokraside kadının durumuna da yer verilen rapora göre, 20 müsteşar içerisinde sadece Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı kadın. Bakanlıklarda 61 erkek, 2 de kadın Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapıyor. 42 kurum genel müdürünün, Bakanlık bünyesindeki 96 genel müdürün 5’eri kadın. 384 genel müdür yardımcısından 36’sı, 959 daire başkanından ise 139’u kadın. Savcıların yüzde 5.2’si, hakimlerin ise yüzde 28’i kadın.