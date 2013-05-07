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Yaşam

İş hanı inşaatında göçük: 4 yaralı

Kayseri'de bir iş hanı inşaatında meydana gelen göçükte, 4 işçi yaralandı

07 Mayıs 2013 10:12

Beyazşehir Mahallesi Gesi Caddesi'nde yapımı devam eden inşaatta, akşam saatlerinde göçük meydana geldi.

Beton dökme sırasında gerçekleşen olayda Sezer Sırıklı (22), Mustafa Gözübüyük (27), Gazi Toy (36) ve Yasem Yalnız (41) isimli işçiler yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, afet acil arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı işçiler Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Afet acil arama kurtarma ekipleri göçük arasında arama yaptı.

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