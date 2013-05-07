İş hanı inşaatında göçük: 4 yaralı

Beyazşehir Mahallesi Gesi Caddesi'nde yapımı devam eden inşaatta, akşam saatlerinde göçük meydana geldi.

Beton dökme sırasında gerçekleşen olayda Sezer Sırıklı (22), Mustafa Gözübüyük (27), Gazi Toy (36) ve Yasem Yalnız (41) isimli işçiler yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, afet acil arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı işçiler Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Afet acil arama kurtarma ekipleri göçük arasında arama yaptı.