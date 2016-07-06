İş güvenliği yasasının kritik maddeleri yine ertelendi!

AKP, 2012’de yürürlüğe giren, ancak 4 yıl sonra 1 Temmuz’da tamamı yürürlüğe girebilen İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın en kritik maddelerininin 1 yıl daha ertelediği bildirildi. 2017 yılına ertelenen maddelerden birinin maden ocaklarında işçilerin yer üstüne güvenli bir şekilde çıkmaları sağlayacak olan “hayat hattı” olduğu belirtildi. Ayrıca personel takip ve izleme sisteminin kurulması işi de 2017’ye bırakıldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, hükümetin “bayram müjdesi” olarak sunduğu paketten, emekçiye “güvencesiz yaşam” çıktı. AKP, 2012’de yürürlüğe giren, sonrasında değişikliklerle “delik deşik” edilen, ancak 4 yıl sonra 1 Temmuz’da tamamı yürürlüğe girebilen İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yasası’nın en kritik maddelerini 1 yıl daha erteleme kararı aldı. Emekçinin sağlığı ve güvenliğini hiçe saydığı belirtilen bu karar da kamuoyuna “müjde” olarak duyuruldu.

Başbakan Binali Yıldırım, paketi açıklarken İSG Yasası’nın bazı hükümlerinin yürürlük tarihinin 1 Temmuz olduğunu anımsattı.

Yasanın bazı hükümlerinin yürürlük süresini 1 yıl öteleyeceklerini belirten Yıldırım, bazı konularda altyapının henüz hazır olmadığını, bu altyapıyı hazırlayana kadar zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

İSG Yasası 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren işyerlerinin tehlike sınıflarına göre aşamalı bir geçiş öngörüldü. Elliden çok çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerleri için 1 Ocak 2013, elliden az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerleri için 1 Temmuz 2013, kamu kurumları ile elliden az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerleri için 1 Temmuz 2014 yürürlük tarihi olarak belirlendi. Ancak bu tarihler sürekli ertelendi.

Maden ocaklarında işçilerin yer üstüne güvenli bir şekilde çıkmaları sağlayacak “hayat hattının” kurulması 2017 yılına ertelendi. Personel takip ve izleme sisteminin kurulması işi de 2017’ye bırakıldı.

Facialardan hiçbir ders almayan hükümet tüm bu ertelemelere karşın yasanın kritik düzenlemelerini bir kez daha erteleyecek. Böylece işverenlerin talepleri karşılanırken, çalışanların sağlık ve güvenlikleri ise ikinci plana atılmış olacak.